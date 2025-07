În centrul discuției s-au aflat proiectele derulate de ADR Nord-Est. Acestea sunt menite să contribuie la progresul regiunii prin susținerea infrastructurii, promovarea culturii, sprijinirea antreprenorilor și stimularea dezvoltării economice.

Sprijin pentru antreprenoriat

ADR s-a implicat activ pentru dezvoltarea regiunii nord-est. În acest sens, o parte din finanțările atrase au fost îndreptate către mediul antreprenorial, mai exact, în jur de 400 de milioane de euro din programul regional 2021-2027.

„Sunt mai multe apeluri de proiecte. Spre exemplu, am avut 2 apeluri pe care le-am închis. Un apel a fost destinat pentru digitalizarea IMM urilor. Acestea au făcut o cerere de finanțare însoțită de un studiu de fezabilitate digitală, având rostul de a spune ce ar trebui să facă un profesionist ca să fie digitalizată firma. După aceea, pentru microîntreprinderi, spre exemplu, am avut, de asemenea, un apel de proiect pe schema de minimis cu care au putut să-și cumpere utilaje, echipamente, să-și dezvolte producția”, spune acesta.

Invitatul a vorbit și despre un proiect care va începe de anul viitor, ce va aduce beneficii firmelor. „Am semnat și un acord cu BERD, Banca de Investiții și Dezvoltare, cu care am dezvoltat un instrument financiar. Începând cel mai probabil din ianuarie 2026, firmele private se vor adresa unei bănci comerciale Vor putea obține un credit de la bancă de maxim 5 milioane de euro. Creditul respectiv avea o componentă din fonduri europene, dată de noi. Doar 30 % vor fi banii băncii. Deci vor fi costuri mici pentru că dobânda va fi numai la banii băncii.

Pe de altă parte, dacă ți-ai propus să faci o investiție, dacă o faci, la un moment dat, vei primi un grant, respectiv o scutire de a mai rambursa 40 % din valoarea investiției. Asta este un instrument financiar. Finanțarea viitoare, după părerea mea, va fi bazată în exclusivitate pe instrumente financiare versus granturi”, explică directorul general al ADR.

Finanțarea viitorului

Potrivit invitatului, bugetul destinat antreprenoriatului a fost bine împărțit. Din cei 400 de milioane de euro, 122 de milioane au fost folosite pentru instrumentul dezvoltat cu BERD, 30 de milioane pentru digitalizare, 60 de milioane pentru microîntreprinderi. „Avem apeluri pentru firme inovative care au o componentă de cercetare și inovare. Dacă se poate și o componentă de aplicare practică. Finanțăm instituțiile, inclusiv universitățile care au niște domenii în care au obținut o anumită performanță. Am încercat să fim un pic mai atipic și aici. Ne dorim să finanțăm nevoile prezentului și viitorului mai degrabă decât nevoile trecutului. E simplu să pui în piață și un miliard de euro pentru competivitate, adică să vină să-și cumpere utilaje, dar trebuie stimulați cei care aduc plus valoare”, spune acesta.

Rubik hub, un proiect inovator

Rubik hub este un proiect inovator care vrea să susțină dezvoltarea și antreprenoriatul. Invitatul a precizat că această inițiativă a pornit din dorința de a face ceva nou. „Am început să mă gândesc că toată finanțarea asta de care vorbim noi nu este suficientă pentru a dezvolta o regiune. Mai sunt și alte lucruri care trebuie făcute. În principiu, trebuie dezvoltat antreprenoriatul. Vlad Gliga, care coordonează Rubik, a gândit o întreagă schemă de sprijin pentru start-up-uri Asta se întâmpla în 2016, acum aproape 10 ani. În prezent, s-a creat o comunitate. Sunt în jur de 150 de mentori care au lucrat pe rând sau lucrează în continuare la programele Rubik. Cred că în jur de 4.000 de oameni au trecut prin programele de formare de acolo și sunt câteva zeci de start-up-uri care au luat naștere și s-au dezvoltat”, a explicat Vasile Asandei.

Stimularea inovației

Rubik Hub s-a dezvoltat rapid și a pus la dispoziția oamenilor numeroase programe dedicate pe diferite preocupări, de la educație financiară, la lansare de start-up-uri și până la programe de scalare. „Gândirea noastră a fost de la început globală. Ne-am spus că nu vom reuși dacă ne punem problema să sprijinim start-up-uri din nord-est și să facem o chestiune închisă. Astfel, am creat un loc în care start-up-uri din toată lumea se pot dezvolta. Ne-am inspirat din alte experiențe, una din ele fiind, spre exemplu, Startup Chile care a făcut așa ceva.

De la an la an, lucrurile au evoluat scopul principal al Rubik fiind să stimuleze și să formeze viitori antreprenori inovativi. Anul trecut am zis că trebuie să-i ajutăm să înțeleagă ce se întâmplă pe diverse piețe. Am dezvoltat un program în care câteva startup-uri, 10-12 din România, au mers în Statele Unite cu echipa noastră și cu niște parteneri de acolo. Au discutat cu finanțatori. Unul chiar a obținut o finanțare de 500.000 de dolari. Anul acesta facem scalarea pentru Marea Britanie”, a povestit directorul ADR.

Ecosistem pentru start-up-uri românești

În urma succesului Rubik, a fost dezvoltat un nou proiect. Acesta servește drept un ecosistem pentru start-up-urile din România. „Am construit o instituție care se cheamă ROStartup, care a fost obiectul unui alt proiect făcut cu Banca Mondială și cu Comisia Europeană. Am construit o structură umbrelă pentru toate ecosistemele de start-up-uri din România, care să fie implicată în politici, să primească eventual și finanțări. Am învățat de la diverse ecosisteme din lume.

Am avut niște prezentări de caz începând cu start-up-urile din New York, Washington, Berlin, Londra, Helsinki, Paris și așa mai departe. Cel care m-a intrigat dintre cazurile astea a fost Belgrad. Ni s-a prezentat un ecosistem funcțional care a fost implementat acum 10-12 ani de un prim ministru vizionar. A creat o echipă, a adus niște oameni din străinătate, i-a dat o finanțare, totul ca să sprijine toată zona asta de inovare și funcționează în continuare”, a explicat Vasile Asandei.

Directorul general al ADR a precizat că are planuri de a extinde proiectul Rubik. „Eu sper că peste 5 ani sau poate un pic mai mulți Piatra Neamț va fi un mare Rubik și vor exista asemenea structuri în mai multe orașe. Suntem deja în discuții cu Iașul să dezvoltăm un astfel de proiect”, a spus acesta.

Întregul podcast poate fi urmărit AICI .