Guvernul României se reunește joi, 4 septembrie, într-o ședință în care sunt analizate și supuse aprobării hotărâri, ordonanțe și memorandumuri ce vizează domenii esențiale: educație, infrastructură rutieră, digitalizarea administrației, sănătate și gestionarea bunurilor publice. Agenda include atât măsuri de sprijin pentru elevi, cât și decizii legate de investiții majore și reforme administrative.

Pe partea de educație, Guvernul are în vedere aprobarea Metodologiei-cadru pentru acordarea burselor. Totodată, este vizată actualizarea valorii de inventar a mai multor imobile aflate în domeniul public al statului și administrate de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, cuprinzând reevaluarea și comasarea acestora într-o singură carte funciară.

Un alt proiect important privește suplimentarea despăgubirilor pentru exproprierile necesare lărgirii la patru benzi a Centurii București Sud, pe sectorul dintre autostrăzile A2 și A1. Pe ordinea de zi se mai află proiecte ce reglementează transferul unor bunuri între domeniul public al statului și cel al autorităților locale, pentru a facilita investițiile la nivel comunitar.

La capitolul reforme, Guvernul va discuta un memorandum privind atribuirea de contracte de achiziții publice în cadrul investițiilor finanțate prin PNRR. Documentul se referă la digitalizarea sistemului judiciar, transformarea digitală a administrației și dezvoltarea infrastructurii logistice pentru combaterea corupției și recuperarea prejudiciilor, obiective incluse în componentele

„Transformare digitală” și „Bună guvernanță” ale Planului Național de Redresare și Reziliență.

Executivul are pe masă și proiecte care vizează actualizarea valorii de inventar și a caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, printre care clădiri ale inspectoratelor pentru situații de urgență din județele Prahova și Sibiu. De asemenea, este analizată înregistrarea unui imobil ca bun de interes public național și transferul acestuia în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

În domeniul sănătății, Guvernul discută aprobarea bugetului pentru anul 2025 al Companiei Naționale UNIFARM, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății.

Executivul va examina un memorandum cu măsuri de reformă a pieței de energie pe termen scurt, cu scopul de a asigura funcționarea corectă a pieței și menținerea unor prețuri echilibrate pentru consumatori.

Pe listă se regăsesc și proiecte care privesc trecerea unor imobile între domeniul public al statului și cel al autorităților locale, cu referire la localități precum Târgu-Jiu, Chișineu-Criș, Buhuși și Beiuș. Alte hotărâri vizează casarea unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, prin trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al instituției.