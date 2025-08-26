Performanța pozitivă a Băncii Transilvania în prima jumătate a anului a fost sprijinită de creșteri pe multiple planuri: activitate operațională, număr de clienți, volume de credite și economii atrase, precum și de consolidarea continuă a aplicațiilor utilizate de persoane fizice și companii.

Chiar și în contextul unei evoluții economice moderate în România, calitatea portofoliului de credite al BT rămâne solidă, iar ritmul de atragere a noilor clienți depășește media sistemului bancar național.

„Prioritățile noastre în prima jumătate a anului au fost legate de integrarea și fuziunea cu OTP Bank România, creșterea activității operaționale post-fuziune și dezvoltarea organică BT, în condițiile unei piețe cu un ritm mai lent față de anii precedenți, precum și a unui mediu macroeconomic provocator. Cu toate acestea, am dovedit că motoarele noastre de creștere funcționează optim inclusiv în aceste condiții de piață. Ne așteptăm ca, odată cu implementarea reformelor și a consolidării fiscale, economia să își amelioreze problemele structurale și să își reia treptat creșterea, având impact pozitiv asupra populației și companiilor, ambele reflectate în business-ul nostru. Banca Transilvania rămâne principalul susținător financiar al economiei, antreprenorilor, companiilor, populației și diasporei”, declară Ömer Tetik, Director General, BT.

MacRO : Contextul economic românesc, reziliență și capacitate de adaptare

Economia României s-a caracterizat printr-un dezechilibru comercial: exporturile au depășit 47 miliarde euro, în creștere cu 3,1% față de S1 2024, în timp ce importurile au ajuns la 64 miliarde euro, marcând un avans de 4,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Deficitul bugetar a fost de 3,68% din PIB, ușor peste nivelul din S1 2024 (3,62%), iar veniturile bugetare au crescut cu 12,7%, susținute de încasările fiscale și fondurile europene, reflectând o colectare mai eficientă.

Produsul Intern Brut a înregistrat o creștere modestă de 0,3% față de S1 2024, evidențiind ritmul lent al activității economice.

Recent, agenția Fitch a menținut ratingul suveran al României la nivelul BBB- (investment grade), cu perspectivă negativă.

La 30 iunie 2025, activele Grupului Financiar Banca Transilvania au atins 208,2 miliarde lei, în creștere cu 0,5% față de 31 decembrie 2024 și cu 17% comparativ cu 30 iunie 2024. Creditele și creanțele din leasing nete au ajuns la 100,7 miliarde lei, în urcare cu 4,5% față de finalul anului trecut și cu 27,9% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Profitul net al Grupului a fost de 1,97 miliarde lei, din care profitul net al băncii a atins 1,78 miliarde lei, influențat de costurile asociate achiziției și integrării OTP Bank România și a celorlalte companii OTP din România (OTP Leasing, OTP Asset Management etc.), precum și a BRD Pensii (Pilonul 3) și BCR Chișinău. În trimestrul II 2025, Grupul BT a generat un profit de 1,09 miliarde lei, în creștere cu 25% față de T1 2025, datorită volumelor operaționale mari și sinergiilor rezultate din achiziții.

Raportul credite brute/depozite la nivel de bancă a urcat la 64,2%, cu 7 puncte procentuale peste valoarea din decembrie 2024, reflectând o utilizare mai intensă a resurselor disponibile, apetit pentru creditare și încredere crescută în capacitatea de gestionare a riscului de credit. La nivel consolidat, raportul a depășit 65%, în creștere cu 4 pp.

Rata creditelor neperformante, conform definiției EBA, a fost de 2,65% la 30 iunie 2025. Cheltuielile nete cu ajustările pentru depreciere, pierderile așteptate și provizioanele pentru alte riscuri și angajamente de creditare au urcat la 409,7 milioane lei, menținând costul riscului sub 1% (0,84%).

Eficiența operațională a băncii a atins 45,26%, incluzând impactul anualizat al contribuțiilor la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, Fondul de Rezoluție și taxa pe cifra de afaceri. Venitul net din dobânzi a crescut cu 19,4% față de S1 2024, iar comparativ cu trimestrul anterior s-a înregistrat o creștere de 8,1%.

Venitul net din taxe și comisioane a urcat cu 12% față de S1 2024, reflectând creșterea activității BT, și cu 10,4% față de T1 2025.

Venitul net din tranzacționare a ajuns la 451 milioane lei, în creștere cu 21,3% comparativ cu S1 2024.

Solvabilitatea Băncii Transilvania este de 21,85%, cu profitul inclus, la finalul lunii iunie 2025.

Numărul operațiunilor efectuate de clienții persoane fizice și companii prin toate canalele băncii a crescut semnificativ, cu +17,4% față de S1 2024.

Banca a continuat să lanseze funcționalități noi în aplicațiile BT Pay (pentru populație) și BT GO (pentru antreprenori). BT Pay se adresează și românilor din diaspora prin platforma online BT pentru diaspora.

Peste 5,2 milioane de carduri unice au fost integrate în wallet-urile digitale, iar numărul plăților realizate cu telefonul a crescut cu 30%, ajungând la 150 milioane tranzacții comparativ cu S1 2024.

Banca și-a extins baza de clienți, inclusiv prin fuziunea cu OTP Bank România, ajungând la 4,84 milioane de clienți persoane fizice și companii la 30 iunie 2025. În perioada ianuarie-iunie 2025, BT a atras, în medie, peste 40.000 de clienți noi pe lună.

Portofoliul de credite și creanțe din leasing nete, la nivel consolidat, a crescut cu 4,5% față de 31 decembrie 2024 și cu 28% față de S1 2024, ajungând la 100,7 miliarde lei.

Companiile au beneficiat de finanțări de 9,7 miliarde lei, în special pentru proiecte din infrastructură, sănătate, agricultură și energie.

Creditele acordate populației au totalizat 7,1 miliarde lei, din care 46% au fost credite imobiliare/ipotecare, iar 54% credite de consum fără ipotecă sau alte finanțări pentru nevoi personale.

Economiile clienților au ajuns la 158,5 miliarde lei, în creștere cu 5,1% față de 31 decembrie 2024 și cu 14% față de S1 2024.

Profitul înregistrat de Banca Transilvania în 2024 a fost distribuit echilibrat: 55% a fost alocat capitalizării și rezervelor băncii, iar 45% a fost repartizat acționarilor, conform AGA din 2025.

Capitalul social al băncii a fost majorat cu 1,7 miliarde lei, prin emisiunea a 173 milioane de acțiuni, atingând în iulie 2025 nivelul de 10,9 miliarde lei. Această creștere susține extinderea creditării, investițiile, economia și respectarea reglementărilor prudențiale.

Peste 70.000 de acționari au primit dividende în numerar în valoare totală de 1,6 miliarde lei, cu un randament de peste 5%. La 30 iunie 2025, banca avea aproape 71.000 de acționari, față de aproape 61.000 la 30 iunie 2024, iar circa 80% din acționariatul BT este românesc.

În iunie 2025, Banca Transilvania a finalizat cu succes prima emisiune de obligațiuni sustenabile în lei, primită cu interes ridicat de investitori. Emisiunea a atras 1,5 miliarde lei, dintre care 50% a fost subscris de investitori locali.

BT Asset Management a atras peste 60% dintre investitorii noi din industrie, având un rol major în dezvoltarea pieței de capital din România.

BT Pensii a devenit noul administrator al BRD Medio (actualmente Pensia Mea Plus).

INNO Investments (fost OTP Asset Management) este cea mai recentă companie a Grupului BT, activă pe piața fondurilor de investiții alternative.

BT Capital Partners a încheiat S1 2025 pe primul loc în topul intermediarilor BVB, cu aproape 30% cotă de piață și tranzacții de peste 13 miliarde lei.

BT Leasing a susținut tranziția verde, jumătate din cele aproximativ 6.300 de finanțări acordate în S1 2025 fiind pentru autoturisme electrice și hibride.

BT Broker de Asigurare și-a anunțat planul de diversificare a modelului de business pentru a deveni broker universal.

BT Mic a finanțat peste 5.700 de start-up-uri și afaceri mici și a ajuns la un portofoliu de aproape 25.000 de clienți.

Victoriabank (Republica Moldova) a fost acceptată în SEPA.

Status achiziții