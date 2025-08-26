Activitatea operațională a BT a înregistrat o creștere în primele șase luni ale anului
Performanța pozitivă a Băncii Transilvania în prima jumătate a anului a fost sprijinită de creșteri pe multiple planuri: activitate operațională, număr de clienți, volume de credite și economii atrase, precum și de consolidarea continuă a aplicațiilor utilizate de persoane fizice și companii.
Chiar și în contextul unei evoluții economice moderate în România, calitatea portofoliului de credite al BT rămâne solidă, iar ritmul de atragere a noilor clienți depășește media sistemului bancar național.
„Prioritățile noastre în prima jumătate a anului au fost legate de integrarea și fuziunea cu OTP Bank România, creșterea activității operaționale post-fuziune și dezvoltarea organică BT, în condițiile unei piețe cu un ritm mai lent față de anii precedenți, precum și a unui mediu macroeconomic provocator.
Cu toate acestea, am dovedit că motoarele noastre de creștere funcționează optim inclusiv în aceste condiții de piață. Ne așteptăm ca, odată cu implementarea reformelor și a consolidării fiscale, economia să își amelioreze problemele structurale și să își reia treptat creșterea, având impact pozitiv asupra populației și companiilor, ambele reflectate în business-ul nostru. Banca Transilvania rămâne principalul susținător financiar al economiei, antreprenorilor, companiilor, populației și diasporei”, declară Ömer Tetik, Director General, BT.
MacRO : Contextul economic românesc, reziliență și capacitate de adaptare
- Economia României s-a caracterizat printr-un dezechilibru comercial: exporturile au depășit 47 miliarde euro, în creștere cu 3,1% față de S1 2024, în timp ce importurile au ajuns la 64 miliarde euro, marcând un avans de 4,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
- Deficitul bugetar a fost de 3,68% din PIB, ușor peste nivelul din S1 2024 (3,62%), iar veniturile bugetare au crescut cu 12,7%, susținute de încasările fiscale și fondurile europene, reflectând o colectare mai eficientă.
- Produsul Intern Brut a înregistrat o creștere modestă de 0,3% față de S1 2024, evidențiind ritmul lent al activității economice.
- Recent, agenția Fitch a menținut ratingul suveran al României la nivelul BBB- (investment grade), cu perspectivă negativă.
Activele Grupului Financiar Banca Transilvania au crescut cu 0,5% la 30 iunie 2025
La 30 iunie 2025, activele Grupului Financiar Banca Transilvania au atins 208,2 miliarde lei, în creștere cu 0,5% față de 31 decembrie 2024 și cu 17% comparativ cu 30 iunie 2024. Creditele și creanțele din leasing nete au ajuns la 100,7 miliarde lei, în urcare cu 4,5% față de finalul anului trecut și cu 27,9% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Profitul net al Grupului a fost de 1,97 miliarde lei, din care profitul net al băncii a atins 1,78 miliarde lei, influențat de costurile asociate achiziției și integrării OTP Bank România și a celorlalte companii OTP din România (OTP Leasing, OTP Asset Management etc.), precum și a BRD Pensii (Pilonul 3) și BCR Chișinău. În trimestrul II 2025, Grupul BT a generat un profit de 1,09 miliarde lei, în creștere cu 25% față de T1 2025, datorită volumelor operaționale mari și sinergiilor rezultate din achiziții.
Raportul credite brute/depozite la nivel de bancă a urcat la 64,2%, cu 7 puncte procentuale peste valoarea din decembrie 2024, reflectând o utilizare mai intensă a resurselor disponibile, apetit pentru creditare și încredere crescută în capacitatea de gestionare a riscului de credit. La nivel consolidat, raportul a depășit 65%, în creștere cu 4 pp.
Rata creditelor neperformante, conform definiției EBA, a fost de 2,65% la 30 iunie 2025. Cheltuielile nete cu ajustările pentru depreciere, pierderile așteptate și provizioanele pentru alte riscuri și angajamente de creditare au urcat la 409,7 milioane lei, menținând costul riscului sub 1% (0,84%).
Eficiența operațională a băncii a atins 45,26%, incluzând impactul anualizat al contribuțiilor la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, Fondul de Rezoluție și taxa pe cifra de afaceri. Venitul net din dobânzi a crescut cu 19,4% față de S1 2024, iar comparativ cu trimestrul anterior s-a înregistrat o creștere de 8,1%.
Venitul net din taxe și comisioane a urcat cu 12% față de S1 2024, reflectând creșterea activității BT, și cu 10,4% față de T1 2025.
Venitul net din tranzacționare a ajuns la 451 milioane lei, în creștere cu 21,3% comparativ cu S1 2024.
Solvabilitatea Băncii Transilvania este de 21,85%, cu profitul inclus, la finalul lunii iunie 2025.
Motoarele de creștere ale BT în prima jumătate a anului 2025
- Numărul operațiunilor efectuate de clienții persoane fizice și companii prin toate canalele băncii a crescut semnificativ, cu +17,4% față de S1 2024.
- Banca a continuat să lanseze funcționalități noi în aplicațiile BT Pay (pentru populație) și BT GO (pentru antreprenori). BT Pay se adresează și românilor din diaspora prin platforma online BT pentru diaspora.
- Peste 5,2 milioane de carduri unice au fost integrate în wallet-urile digitale, iar numărul plăților realizate cu telefonul a crescut cu 30%, ajungând la 150 milioane tranzacții comparativ cu S1 2024.
- Banca și-a extins baza de clienți, inclusiv prin fuziunea cu OTP Bank România, ajungând la 4,84 milioane de clienți persoane fizice și companii la 30 iunie 2025. În perioada ianuarie-iunie 2025, BT a atras, în medie, peste 40.000 de clienți noi pe lună.
- Portofoliul de credite și creanțe din leasing nete, la nivel consolidat, a crescut cu 4,5% față de 31 decembrie 2024 și cu 28% față de S1 2024, ajungând la 100,7 miliarde lei.
- Companiile au beneficiat de finanțări de 9,7 miliarde lei, în special pentru proiecte din infrastructură, sănătate, agricultură și energie.
- Creditele acordate populației au totalizat 7,1 miliarde lei, din care 46% au fost credite imobiliare/ipotecare, iar 54% credite de consum fără ipotecă sau alte finanțări pentru nevoi personale.
- Economiile clienților au ajuns la 158,5 miliarde lei, în creștere cu 5,1% față de 31 decembrie 2024 și cu 14% față de S1 2024.
BT și piața de capital: dividende, majorarea capitalului și prima emisiune de obligațiuni în lei listate la BVB
Profitul înregistrat de Banca Transilvania în 2024 a fost distribuit echilibrat: 55% a fost alocat capitalizării și rezervelor băncii, iar 45% a fost repartizat acționarilor, conform AGA din 2025.
- Capitalul social al băncii a fost majorat cu 1,7 miliarde lei, prin emisiunea a 173 milioane de acțiuni, atingând în iulie 2025 nivelul de 10,9 miliarde lei. Această creștere susține extinderea creditării, investițiile, economia și respectarea reglementărilor prudențiale.
- Peste 70.000 de acționari au primit dividende în numerar în valoare totală de 1,6 miliarde lei, cu un randament de peste 5%. La 30 iunie 2025, banca avea aproape 71.000 de acționari, față de aproape 61.000 la 30 iunie 2024, iar circa 80% din acționariatul BT este românesc.
În iunie 2025, Banca Transilvania a finalizat cu succes prima emisiune de obligațiuni sustenabile în lei, primită cu interes ridicat de investitori. Emisiunea a atras 1,5 miliarde lei, dintre care 50% a fost subscris de investitori locali.
Performanța și activitățile Grupului BT în S1 2025
- BT Asset Management a atras peste 60% dintre investitorii noi din industrie, având un rol major în dezvoltarea pieței de capital din România.
- BT Pensii a devenit noul administrator al BRD Medio (actualmente Pensia Mea Plus).
- INNO Investments (fost OTP Asset Management) este cea mai recentă companie a Grupului BT, activă pe piața fondurilor de investiții alternative.
- BT Capital Partners a încheiat S1 2025 pe primul loc în topul intermediarilor BVB, cu aproape 30% cotă de piață și tranzacții de peste 13 miliarde lei.
- BT Leasing a susținut tranziția verde, jumătate din cele aproximativ 6.300 de finanțări acordate în S1 2025 fiind pentru autoturisme electrice și hibride.
- BT Broker de Asigurare și-a anunțat planul de diversificare a modelului de business pentru a deveni broker universal.
- BT Mic a finanțat peste 5.700 de start-up-uri și afaceri mici și a ajuns la un portofoliu de aproape 25.000 de clienți.
- Victoriabank (Republica Moldova) a fost acceptată în SEPA.
Status achiziții
- România: achiziția BRD Pensii (administratorul FPAP BRD), anunțată în S1 2024, este în analiza ASF și va fi finalizată după primirea aprobării.
- Republica Moldova: achiziția Microinvest, anunțată în S1 2025, este în analiza autorităților și va fi încheiată după obținerea aprobărilor necesare.