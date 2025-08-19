Noua funcționalitate permite clienților să adere online la fondurile Pensia Mea și Pensia Mea Plus, administrate de BT Pensii.

Procesul de înscriere durează mai puțin de două minute și se desfășoară complet în aplicația BT Pay, în secțiunea „Investiții”. Astfel, utilizatorii pot începe să economisească fără a se deplasa la bancă sau a completa documente fizice.

Prin BT Pay, contribuțiile lunare pot fi configurate ca plăți recurente. Banii sunt retrași automat din contul curent BT, în ziua aleasă de client. Suma minimă este de:

60 lei/lună pentru Pensia Mea

50 lei/lună pentru Pensia Mea Plus

Clienții pot modifica oricând valoarea contribuției, direct din aplicație, fără alte intervenții sau aprobări suplimentare.

Utilizatorii BT Pay au acces constant la date importante legate de fondurile de pensii:

Suma totală acumulată

Istoricul contribuțiilor

Randamentul investiției

Numărul unităților de fond deținute

Această transparență sporește încrederea în procesul de economisire și ajută utilizatorii să își planifice mai eficient viitorul financiar.

BT Pensii administrează singurele fonduri de pensii facultative românești. Prin contribuțiile lunare la Pensia Mea și Pensia Mea Plus, clienții își pot completa veniturile la momentul pensionării. Astfel, se adaugă un al treilea pilon la pensia publică și cea privată obligatorie, într-un mod voluntar și flexibil.

Cu peste 175.000 de participanți, BT Pensii este unul dintre principalii administratori de pensii facultative din România și singura companie 100% românească din acest segment.

Pensia facultativă este un instrument financiar care te ajută să acumulezi un venit suplimentar până la momentul pensionării. Sumele economisite sunt proprietatea ta și sunt alocate pe baza CNP-ului tău, care trebuie menționat la fiecare contribuție.

Beneficii fiscale: Conform legislației actuale, contribuția ta este deductibilă din baza de calcul a impozitului pe salariu, în limita a 400 euro pe an. Cu alte cuvinte, statul îți permite să economisești din bani care altfel ar fi fost impozitați.

Flexibilitate totală: Poți modifica contribuția oricând – între limita minimă (stabilită de fiecare fond) și maximul de 15% din venitul brut. Dacă ai dificultăți financiare, poți întrerupe plata și o poți relua ulterior.

Alegerea fondului în funcție de risc: Ai posibilitatea să optezi pentru fonduri cu risc mediu (cu o politică prudențială de investiții) sau cu risc ridicat, care pot aduce randamente mai mari. Performanțele anterioare nu garantează rezultate viitoare, iar situația fiecărui fond poate fi consultată pe site-ul ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară).

Transfer între fonduri: Poți schimba oricând fondul de pensii facultative, cu condiția să citești atent prospectul și să verifici eventualele comisioane de transfer.

Angajatorul poate contribui și el: Contribuția la pensia facultativă poate fi oferită de angajator ca beneficiu extra-salarial. La plecarea din companie, contribuțiile încetează, dar banii acumulați rămân ai tăi.