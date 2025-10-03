Banca Transilvania continuă să inoveze în domeniul plăților digitale, integrând în aplicația BT Pay funcționalitățile RoPay și RoPay Alias, care permit clienților să trimită bani direct de pe telefon, fără a mai fi nevoie de IBAN. Noua facilitate aduce transferurile instant la îndemâna utilizatorilor, simplificând semnificativ modul în care se fac plățile între persoane.

Prin RoPay, clienții persoane fizice pot transfera bani prin scanarea unui cod QR. Aceasta reprezintă o modalitate rapidă și sigură de a efectua plăți între persoane aflate față în față, eliminând complet procesul tradițional de introducere a detaliilor contului. În paralel, RoPay Alias permite trimiterea banilor folosind doar numărul de telefon al destinatarului, oferind transferuri instant, gratuite și disponibile 24/7, fără a fi nevoie de alte informații bancare.

Ambele funcționalități sunt integrate în meniul „Conturi” al aplicației BT Pay. Pentru detalii suplimentare sau instrucțiuni de utilizare, clienții pot accesa platforma online Întreb BT sau site-ul oficial al băncii, folosind opțiunea AI Search, care facilitează găsirea rapidă a informațiilor necesare.

Această lansare este posibilă datorită aderării Băncii Transilvania la sistemul național de plăți instant RoPay, dezvoltat de TRANSFOND, în colaborare cu Asociația Română a Băncilor. Prin această inițiativă, Banca Transilvania se alătură altor bănci participante la dezvoltarea unui serviciu național care simplifică transferurile între instituțiile financiare, făcând plățile mai rapide, mai sigure și mai convenabile pentru utilizatori.

Reprezentanții Băncii Transilvania subliniază că adoptarea sistemului RoPay reprezintă un pas important în strategia de digitalizare a serviciilor bancare și vine în întâmpinarea cerințelor clienților pentru soluții moderne, rapide și accesibile de plată. Aceștia își propun ca, pe termen lung, funcționalitățile RoPay să devină standardul pentru transferurile instant între persoane și să contribuie la creșterea adoptării plăților digitale în România.

Prin introducerea RoPay și RoPay Alias, BT Pay devine astfel un instrument complet pentru gestionarea finanțelor personale și a plăților cotidiene, oferind o experiență digitală intuitivă și sigură.