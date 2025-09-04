În primele șase luni ale anului 2025, ING Bank România a raportat o majorare cu 11% a activelor, care au ajuns la 79 miliarde de lei, în timp ce profitul net a crescut cu 4,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Portofoliul de credite a urcat cu 17,2%, atingând 45,9 miliarde de lei, iar depozitele clienților s-au ridicat la 68,8 miliarde de lei, marcând o creștere de 11%.

Potrivit CEO-ului Mihaela Bîtu, prima jumătate a anului a fost marcată de incertitudine, însă clienții băncii au arătat reziliență și consecvență, ceea ce s-a reflectat în creșterea activelor și în rezultatele operaționale ale băncii. De asemenea, aceasta a subliniat că ING Bank rămâne un partener pe termen lung pentru clienți și continuă să investească în servicii și proiecte care susțin incluziunea, precum accesibilizarea agențiilor și cardurile speciale pentru persoanele cu dizabilități, dar și lansarea serviciilor RoPay pentru plăți instant prin telefonul mobil.

„Prima parte a anului 2025 a fost asociată cu un nivel ridicat de incertitudine, însă clienții noștri dau dovadă de reziliență și consecvență, ceea ce se reflectă în creșterea activelor băncii și în parametrii noștri de performanță. Rămânem același jucător implicat în economia românească și un partener de cursă lungă pentru clienții noștri, traversând împreună ciclurile economice. Anul acesta ducem la bun sfârșit un amplu proiect de accesibilitate, prin care oferim servicii și produse adaptate persoanelor cu dizabilități, printre care se numără cardurile cu notch, soluții digitale și agenții accesibilizate cu ATM-uri dedicate, traseu tactil, rampe și indicatoare Braille. Nu în ultimul rând, lucrăm intens la diversele tipuri de servicii RoPay, primul fiind deja lansat în prima jumătate a anului, respectiv plata prin scanarea unui cod QR cu ING Home’Bank. RoPay reprezintă primul serviciu național de plăți instant prin telefon mobil disponibil în România”, spune Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România.

Impactul incertitudinilor economice s-a resimțit în creșterea costurilor cu provizioane cu 32,1% și a cheltuielilor operaționale cu 46,1%, iar impozitele plătite au crescut cu 10,6%. Cu toate acestea, rezultatul operațional a înregistrat o creștere de 6,7%, demonstrând eficiența deciziilor băncii.

În ceea ce privește finanțările sustenabile, ING Bank România a continuat să sprijine tranziția către economia verde, cu 39,5% din totalul creditelor ipotecare acordate sub formă de credite sustenabile. Pe segmentul corporate, banca a mobilizat aproximativ 110 milioane euro pentru finanțări sustenabile și a participat la o finanțare sindicalizată de 3,1 miliarde lei pentru Electrica S.A., fonduri destinate investițiilor și consolidării strategiei în energie regenerabilă.

Pe planul serviciilor pentru clienți, RoPay, serviciul național de plăți instant cu mobilul, a fost integrat în aplicația ING Home’Bank, permițând plăți rapide prin scanarea unui cod QR. În plus, banca a extins accesibilitatea agențiilor pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv cu rampe, trasee tactile, ATM-uri dedicate și carduri cu notch, urmând ca până la finalul anului toate agențiile să ofere astfel de facilități. De asemenea, Kitul de Siguranță din aplicația mobilă ajută clienții să își protejeze conturile împotriva fraudelor, folosind autentificarea biometrică și geolocalizarea tranzacțiilor.

În prima jumătate a anului, ING Bank a alocat 5 milioane de euro pentru proiecte de educație financiară, mediu și implicare civică. Proiectele au inclus platforma „În ZONA TA” în București și Cluj, Caravana Civică Gen, precum și activități de educație financiară pentru aproape 10.000 de elevi în 60 de licee. De asemenea, campania „Donează în Home’Bank” a strâns peste 115.000 euro pentru cauze comunitare, banii fiind folosiți pentru sprijinirea grupurilor vulnerabile și a proiectelor în educație, sănătate și mediu.