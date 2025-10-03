Hidroelectrica (simbol bursier H2O), liderul producției de energie din România și cea mai rentabilă societate de stat, a anunțat convocarea acționarilor pentru data de 31 octombrie, cu scopul de a valida versiunea revizuită a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.

Profitul net al companiei a fost ajustat în scădere cu 15%, diminuându-se de la 3,56 miliarde lei la 3 miliarde lei.

Bugetul de venituri a fost revizuit în jos cu 4%, scăzând de la 10,33 miliarde lei la 9,97 miliarde lei.

Cheltuielile companiei au suferit o majorare de 5%, ajungând de la 6,15 miliarde lei la 6,46 miliarde lei.

„Condițiile hidrologice nefavorabile au generat un context operațional dificil, determinând revizuirea proiecțiilor bugetare în ceea ce privește producția netă de energie electrică. În același timp, diminuarea producției proprii generează un necesar suplimentar de achiziții din piață, cu impact direct asupra creșterii cheltuielilor aferente achiziției de energie electrică și implicit asupra rezultatelor financiare ale Societății. Astfel, reducerea producției proprii, pe fondul secetei severe, precum și creșterea achizițiilor de energie din piață, constituie principalii factori care au determinat redimensionarea bugetului aferent anului 2025”, a transmis compania.

Schema de plafonare a prețurilor la energie electrică, instituită prin OUG 6/2025, și-a încetat valabilitatea la 30 iunie 2025.

De la 1 iulie 2025, Hidroelectrica aplică clienților tarifele stabilite în contractele existente până la expirarea acestora, în timp ce pentru acordurile încheiate ulterior, prețul va fi determinat conform nivelului pieței concurențiale.

„Această schimbare a creat premise pentru creșterea veniturilor din segmentul de furnizare începând cu semestrul al doilea al anului 2025, prin eliminarea constrângerilor impuse de reglementare. Migrarea accelerată a unui număr tot mai mare de consumatori către Hidroelectrica, determinată de liberalizarea completă a pieței și de percepția asupra competitivității ofertelor, implică suplimentarea volumelor pentru activitatea de furnizare și necesită reestimarea cheltuielilor aferente achiziției de energie electrică din piață”, explică Hidroelectrica.

Fuziunea din aprilie 2025 dintre PPC Energie și PPC Energie Muntenia a urcat Hidroelectrica pe poziția a doua în rândul furnizorilor concurențiali, compania atingând o cotă de piață de 14,8%.

Presiunea crescută a concurenței a determinat un flux mai rapid de clienți, în special din zona non-casnică, către Hidroelectrica.

Creșterea portofoliului de contracte a determinat compania să își suplimenteze achizițiile de energie de pe piață, expunând-o astfel mai puternic la fluctuațiile prețurilor de la OPCOM.

În acest mediu competitiv, Hidroelectrica întâmpină dificultăți în păstrarea unor marje ridicate pe sectorul de furnizare.

„Diminuarea profitabilității Hidroelectrica în anul 2025 este determinată de influența cumulată a factorilor naturali (secetă), de piață (prețuri de vânzare volatile și achiziții semnificative de energie electrică) și competitivi (pierdere de cotă de piață)”, mai scrie compania într-un raport.

Valoarea alocată pentru achiziția de energie electrică a fost ajustată la 1.005.923 mii lei, marcând o creștere de 450.467 mii lei (81%) comparativ cu bugetul inițial, pentru a asigura respectarea obligațiilor contractuale generate de expansiunea portofoliului de furnizare.

„Achizițiile se realizează pe piețele concurențiale, la prețuri puternic influențate de volatilitatea generată de condițiile actuale de piață. Pentru compensarea deficitului hidrologic este necesară creșterea cantității de energie electrică achiziționată din piață cu 64%, reprezentând o cantitate suplimentară de aproximativ 1 TWh față de bugetul estimat initial”, adaugă Hidroelectrica.

În sectorul de trading, diminuarea producției și livrărilor de energie electrică a condus la o scădere de 29% a veniturilor estimate din tranzacțiile pe piețele specializate.

Odată cu liberalizarea pieței din 1 iulie 2025, Hidroelectrica a înregistrat un aflux neașteptat de clienți, depășind previziunile inițiale. Această evoluție a condus la o majorare estimată de 26% a veniturilor din furnizarea de energie și de 18% a celor provenite din tarifele reglementate.

Bugetul destinat investițiilor a fost redus cu 49% față de suma inițial aprobată, reflectând o ajustare realistă a așteptărilor companiei privind realizarea proiectelor, în funcție de progresul acestora, procedurile de achiziție și limitările legate de avizarea anumitor investiții.

Conform politicii de dividend, acționarii vor primi 90% din profitul net disponibil pentru distribuire.

Totuși, societatea precizează că dispune de fonduri suficiente pentru a distribui integral, 100%, profitul net disponibil, menținând astfel practica aplicată și în exercițiile financiare precedente.

Investitorii apreciază Hidroelectrica la 54,7 miliarde de lei, compania fiind deținută majoritar de statul român, care controlează 80,06% din acțiuni prin intermediul Ministerului Energiei.

Conform datelor Bursei de Valori București, titlurile H2O au pierdut 0,4% din valoare de la începutul anului, într-un volum de tranzacții ce a atins 1,2 miliarde de lei.

În prima jumătate a anului 2025, Hidroelectrica a înregistrat un profit net de 1,59 miliarde lei, marcând o scădere de 41% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, ca urmare a unei reduceri de 27% a producției de energie.

Veniturile companiei au scăzut cu 16%, ajungând la 4,31 miliarde lei, iar marja netă s-a comprimat de la 52% anul trecut la 37%.