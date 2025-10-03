România nu acceptă lecții despre democrație, alegeri sau libertatea presei din partea Rusiei, considerând că o țară agresor al unui vecin suveran, implicată într-un război de cucerire, unde se comit crime de război, opoziția este suprimată și presa independentă lipsește, nu este în măsură să ofere astfel de lecții.

Declarațiile lui Vladimir Putin au fost făcute în contextul Forumului de discuții Valdai, unde a criticat ceea ce el a numit „manipularea voinței poporului” în România, invocând interdicțiile aplicate oponenților politici și procedurile electorale.

„Rusia a interferat în procese electorale şi a încercat să influenţeze alegeri în România, aşa cum a încercat recent şi în Republica Moldova. O face sistematic. A eşuat pentru că cetăţenii acestor ţări preferă alte valori şi perspective. Am spus foarte clar anterior că nu vom accepta niciodată lecţii despre democraţie, alegeri sau libertatea presei venite de la Moscova. O ţară, agresor al unui vecin suveran, care încearcă să anexeze teritoriile acestuia într-un război brutal de cucerire, care comite crime de război, care îşi trimite cetăţenii la moarte cu sutele de mii, unde opoziţia este asasinată la doi paşi de Kremlin şi unde nu există presă independentă sau libertate de expresie, nu este în măsură să dea lecţii nimănui”, a transmis MAE.

Liderul din Rusia a afirmat că elitele politice europene, conform studiilor sociologice, sunt din ce în ce mai reticente să cedeze puterea și recurg frecvent la șiretlicuri interne, inclusiv la limita legii, pentru a-și menține controlul, însă astfel de metode nu pot transforma pe termen nelimitat procesele democratice într-o farsă.

„În unele ţări se încearcă interzicerea oponenţilor politici care au dobândit deja o mare legitimitate şi o mai mare încredere din partea alegătorilor. Ştim, am trecut prin asta. Dar asta nu funcţionează. Interdicţiile nu funcţionează”, a declarat Vladimir Putin.

De asemenea, el a spus și că datele studiilor sociologice din ţările europene arată o respingere tot mai puternică a ambiţiilor excesive ale elitelor politice din aceste ţări.