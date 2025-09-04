Apple pregătește lansarea unui motor de căutare propriu, integrat cu inteligență artificială, care va sta la baza viitoarei versiuni Siri, potrivit informațiilor publicate de Bloomberg. Noul serviciu ar urma să se numească World Knowledge Answers și să funcționeze cu modelul Gemini, dezvoltat de Google.

La fel ca soluția AI implementată deja de Google în căutare, noul motor Apple va oferi utilizatorilor rezumate sintetizate ale informațiilor disponibile pe internet. În plus, va integra imagini și conținut video în rezultatele afișate, pentru a răspunde mai complet la întrebările puse în limbaj natural.

Apple mizează pe acest pas pentru a reduce decalajul față de competitori pe segmentul asistenților virtuali. Siri, lansat acum mai bine de un deceniu, a rămas în urmă comparativ cu soluții precum Alexa (Amazon) sau Google Assistant.

Noul Siri, programat pentru lansare în primăvara anului 2026, va răspunde atât la comenzi vocale, cât și la comenzi scrise. Sursele citate de Bloomberg arată că motorul de căutare va fi esențial în capacitatea asistentului de a rezuma rapid informații online și de a oferi explicații contextualizate.

Astfel, Siri ar urma să devină un instrument conversațional mai competitiv, capabil să ofere nu doar linkuri, ci și sinteze clare, cu valoare adăugată pentru utilizatori.

Informațiile despre posibilul parteneriat Apple–Google vin într-un moment delicat pentru gigantul din Mountain View. Recent, compania a pierdut procesul intentat de guvernul american pe tema monopolului ilegal în căutări. Decizia instanței menține însă posibilitatea ca Google să continue să plătească pentru integrarea serviciilor sale în produse ale altor companii.

Această flexibilitate ar putea explica deschiderea spre colaborări precum cea cu Apple, care ar beneficia de infrastructura și modelele deja dezvoltate de Google.

În paralel, Microsoft are propriul motor de căutare AI, Copilot Search. Acesta preia date din surse multiple, apoi le sintetizează cu ajutorul algoritmilor Copilot, într-un format similar cu cel testat de Google.

Spre deosebire de Bing clasic, Copilot Search are interfață dedicată și permite continuarea conversațiilor cu utilizatorii, care pot adresa întrebări suplimentare pornind de la răspunsurile primite.

Microsoft devine astfel primul competitor care separă explicit căutarea AI de motorul tradițional, marcând o schimbare de paradigmă în industrie.