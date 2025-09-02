Apple se pregătește să facă pasul decisiv către un viitor exclusiv digital și în Europa. După ce, încă din 2022, a renunțat pe piața americană la slotul fizic de SIM odată cu lansarea iPhone 14, compania din Cupertino ar putea adopta aceeași strategie și pentru noua generație iPhone 17.

Surse apropiate companiei susțin că Apple a început deja să instruiască personalul resellerilor autorizați din Uniunea Europeană în privința trecerii la eSIM. Trainingurile, aflate în desfășurare și cu termen de finalizare pe 5 septembrie, sunt văzute drept un indiciu clar că noua gamă va fi comercializată pe continent exclusiv cu suport eSIM.

Renunțarea la cartela fizică va forța toți posesorii de iPhone 17 să facă trecerea la eSIM – soluția digitală care elimină nevoia de card plastic. În România, principalii operatori, Orange, Vodafone și Digi, oferă deja de câțiva ani compatibilitate cu această tehnologie. Totuși, pentru utilizatorii care preferau flexibilitatea unui SIM clasic, schimbarea ar putea aduce provocări, mai ales în contextul călătoriilor internaționale sau al transferului rapid între telefoane.

Seria iPhone 17 va fi dezvăluită oficial pe 9 septembrie, iar printre modele se va afla și iPhone 17 Air, un smartphone ultrasubțire. În cazul acestuia, lipsa slotului pentru SIM este nu doar o alegere strategică, ci și una funcțională – spațiul economisit fiind esențial pentru designul compact.

Pentru Apple, adoptarea completă a eSIM-ului în Europa reprezintă încă un pas către uniformizarea gamei de produse și eliminarea componentelor considerate învechite. Pentru utilizatori, schimbarea va însemna atât avantaje (activare rapidă, siguranță sporită, posibilitatea de a folosi mai multe numere pe același dispozitiv), cât și dezavantaje (dependență de operatori pentru activare, dificultăți în zone unde eSIM nu este disponibil).

Apple nu se oprește aici. Conform planurilor, iPhone 18 Pro este programat pentru 2026, an în care compania pregătește și noul iPadOS 26, sistem ce va integra funcții avansate de inteligență artificială pe tabletele Apple.

Pentru cei pasionați de tehnologie, toamna lui 2025 va fi marcată nu doar de lansarea iPhone 17 Air, ci și de o serie de recenzii detaliate dedicate modelului iPhone 17 Pro Max, în care Apple va aduce funcții exclusive.