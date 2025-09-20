În 2017, consumatorii au respins ideea unui iPhone de 1.000 de dolari. Acum, unii cumpărători ar putea ajunge să plătească dublu dacă aleg cel mai recent model de top al Apple.

iPhone 17 Pro Max, varianta mai mare a telefonului Pro de la Apple, care s-a lansat împreună cu iPhone 17, 17 Pro și iPhone Air, costă 2.000 de dolari dacă cumpărătorii aleg versiunea cu doi terabytes (2 TB) spațiu de stocare.

Telefoanele cu stocare suplimentară costă de obicei mai mult, dar aceasta este prima dată când Apple lansează o opțiune de 2TB pentru iPhone, ceea ce îl face unul dintre cele mai scumpe telefoane de pe piață.

Lansarea vine în contextul în care Apple se confruntă cu o presiune crescândă pentru a stimula vânzările de iPhone, pe fondul îngrijorărilor legate de strategia sa în domeniul inteligenței artificiale, scrie CNN.

Oferirea unui nivel de preț mai ridicat pentru iPhone permite Apple să genereze mai multe venituri fără a vinde mai multe unități pe o piață a smartphone-urilor care, până de curând, a fost instabilă. Unii analiști spun că consumatorii, care își strâng cureaua din cauza inflației și a tarifelor, au redus cheltuielile pentru smartphone-uri.

Noile iPhone-uri ale Apple ar trebui să crească modest prețul mediu de vânzare al produsului, sau prețul mediu la care sunt vândute iPhone-urile, a spus Angelo Zino, vicepreședinte senior al firmei de cercetare în investiții CFRA. Aceasta este o măsură pe care analiștii o monitorizează ca un semn al profitabilității iPhone-ului pentru Apple.

Dar Zino se așteaptă în mare măsură ca creșterea prețului să fie determinată de cererea pentru iPhone Air, care este cu 100 de dolari mai scump decât iPhone 16 Plus de anul trecut. Opțiunea de stocare de 2 TB este un mijloc prin care Apple își diferențiază telefoanele de ultimă generație de concurență, spune el. Samsung Galaxy S25 Ultra și Google Pixel 10 Pro XL au o capacitate maximă de stocare de 1 TB.

„Cred că este o ofertă interesantă, în sensul că nu cred că există un alt telefon care să ofere o capacitate de stocare internă de doi terabytes”, a spus el.

iPhone-ul de 2.000 de dolari poate fi cel mai scump telefon Apple de până acum, dar nu este la fel de scump ca telefoanele pliabile de la Samsung și Google cu 1 TB de stocare.

Versiunea de 1 TB a Samsung Galaxy Z Fold 7 costă 2.419,99 dolari, în timp ce Pixel 10 Pro Fold cu aceeași capacitate de stocare are un preț de 2.149 dolari.

Mulți cumpărători nu vor fi nevoiți să plătească imediat acest preț, deoarece operatorii de telefonie mobilă oferă de obicei oferte de schimb și planuri de plată pentru a atenua impactul. Potrivit Consumer Intelligence Research Partners, 55% dintre cumpărătorii de telefoane din Statele Unite – inclusiv cei care achiziționează telefoane cu clapetă și telefoane mobile de bază – își cumpără dispozitivul prin intermediul unui plan de rate.

Și cumpărătorii care caută telefoane mai ieftine, nu dispozitive premium precum iPhone 17 Pro Max, sunt mai susceptibili să amâne upgrade-ul.

„Incertitudinea economică tinde să comprime cererea la nivelul inferior al pieței, unde sensibilitatea la preț este cea mai mare”, a scris Nabila Popal de la International Data Corporation într-un raport la începutul acestei luni.

iPhone-urile Pro ale Apple tind să se vândă mai bine decât modelele standard de bază, în special în Statele Unite, potrivit lui Zino de la CFRA și Josh Lowitz, analist la Consumer Intelligence Research Partners.

Creșterea capacității de stocare poate fi, de asemenea, un alt semn că Apple își comercializează iPhone-urile „Pro” către creatorii de conținut și editorii video. Fișierele multimedia mari ocupă de obicei mai mult spațiu, iar modelele Pro includ și suport pentru instrumente utilizate pentru sincronizarea videoclipurilor între mai multe camere.

Apple a declarat că a filmat evenimentul de lansare din septembrie pe un iPhone 17 Pro.

Lowitz a remarcat că 2 TB este considerat un spațiu de stocare mare chiar și pentru un laptop. Cei care achiziționează laptopuri de 2 TB lucrează de obicei în domenii care necesită salvarea locală a multor fișiere mari, cum ar fi designerii grafici care trebuie să păstreze sute de versiuni diferite de design pentru proiecte.