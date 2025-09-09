Apple dezvăluie iPhone 17, cel mai subțire model creat până acum, alături de Apple Watch 11 și noile AirPods

Evenimentul anual Apple, desfășurat la Steve Jobs Theater din campusul central al companiei, a adus în fața publicului o serie de lansări menite să reconfigureze poziția gigantului american pe piața globală a tehnologiei. Piesa centrală a prezentării este iPhone 17, anunțat drept cel mai subțire smartphone produs vreodată de Apple. Totodată, compania a dezvăluit Apple Watch Series 11, o nouă generație de AirPods și actualizări pentru sistemele de operare iOS 26 și macOS Tahoe.

Apple a confirmat extinderea gamei iPhone cu patru modele:

iPhone 17 standard – pentru prima dată echipat cu un ecran de 6,3 inci la 120 Hz, procesor A19 și 8 GB RAM. Noutatea este semnificativă, întrucât introduce o frecvență de afișare ridicată și pe varianta de bază, o cerință de mult așteptată de utilizatori.

iPhone 17 Air – versiunea cea mai subțire și mai ușoară, inspirată de linia MacBook Air. Este disponibilă în patru culori (alb, negru, bleu și auriu) și promite să devină alternativa preferată a celor care prioritizează portabilitatea.

iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max – destinate utilizatorilor care caută performanțe superioare și autonomie extinsă. Noile modele adoptă un design revizuit, cu posibile soluții unibody din aluminiu, și introduc două nuanțe inedite, albastru și portocaliu.

Versiunile Pro dispun de procesor A19 și 12 GB RAM, precum și de modemul Apple C1, o componentă care ar trebui să optimizeze consumul energetic și să reducă dependența de Qualcomm.

Specialiștii de la TrendForce estimează că noua „familie” de smartphone-uri Apple va veni cu prețuri mai mari pentru aproape toate modelele. Scumpirile ar putea ajunge la 200 de euro, cu o singură excepție: modelul de bază iPhone 17, care ar urma să rămână în Statele Unite la același preț de pornire, 799 de dolari, scrie ABC.

iPhone 17 – 799 dolari

iPhone 17 Air – 1.099 dolari

iPhone 17 Pro – 1.199 dolari

iPhone 17 Pro Max – 1.299 dolari

Deocamdată, Orange, Vodafone și Digi nu au anunțat pachetele comerciale pentru noua gamă iPhone 17. Cel mai probabil, acestea vor fi prezentate în zilele următoare, odată cu apariția modelelor în magazine și în vitrinele oficiale ale operatorilor.

În România, iPhone 17 Pro va porni de la un preț cu 50 de dolari mai mare decât iPhone 16 Pro și va oferi un avantaj semnificativ, spațiul minim de stocare fiind de 256 GB, dublu față de capacitatea de bază a modelului lansat anul trecut.

Pe segmentul de dispozitive purtabile, compania a lansat Apple Watch Series 11, continuând linia de dezvoltare pentru monitorizarea sănătății și a performanței sportive. În paralel, noile AirPods aduc îmbunătățiri de conectivitate și autonomie.

Un subiect intens discutat înainte de prezentare a fost posibilitatea ca noile căști să includă funcții de traducere în timp real, element care ar aduce Apple în competiție directă cu Google, pionier al acestei tehnologii prin Pixel Buds. Compania nu a confirmat încă oficial această funcție, dar analiștii o consideră un pas logic pentru integrarea mai profundă a ecosistemului Apple în zona de comunicare globală.

Apple a anunțat și lansarea noilor versiuni de sisteme de operare. iOS 26 și macOS Tahoe vor fi disponibile treptat, aducând modificări de interfață și noi instrumente de integrare cu pachetul Apple Intelligence. Accentul cade pe interoperabilitate și pe extinderea funcțiilor AI la nivel de sistem.

Lansarea iPhone 17 se desfășoară într-un context economic complicat. Tarifele comerciale impuse de administrația Trump au ridicat costurile lanțului de aprovizionare. Pentru a compensa, Apple a decis relocarea parțială a producției în India, o strategie care urmărește diversificarea geografică și reducerea riscului de dependență de China.

Deși au existat speculații că prețul noilor modele ar putea depăși pragul psihologic de 2.000 de dolari, compania a încercat să tempereze îngrijorările prin măsuri de eficientizare logistică și prin diversificarea producției.

Apple aduce cu macOS Tahoe un design mai prietenos ochiului și mai apropiat de modul în care percepem lumea reală. Noul stil vizual „Liquid Glass”, deja prezent pe iOS 26, imită comportamentul sticlei: ecranele devin translucide, lumina este reflectată natural, iar culorile de fundal se amestecă subtil cu elementele din față, creând senzația de profunzime și continuitate.

Schimbarea nu se limitează la câteva detalii izolate, ci transformă întreaga interfață – de la pictograme și foldere, la Dock, meniuri, bare de instrumente și Control Center. Chiar și bara de meniu capătă transparență, lăsând mai mult loc vizual pe ecran și integrându-se mai bine în peisajul afișajului.

Experiența devine și mai personală datorită opțiunilor de personalizare. Utilizatorii își pot reorganiza Control Center și bara de meniu, alegând ce aplicații și ce funcții să fie vizibile, astfel încât spațiul digital să se adapteze la nevoile lor zilnice. În plus, folderele și pictogramele pot primi culori proprii, nuanțe luminoase sau întunecate, dar și emoji-uri, pentru a fi mai ușor de recunoscut dintr-o privire.

Cu Liquid Glass, Apple nu urmărește doar un efect vizual spectaculos, ci creează o experiență mai clară și mai coerentă între iOS și macOS. Designul este gândit să ofere nu doar frumusețe, ci și funcționalitate, punând utilizatorul în centrul interacțiunii și oferindu-i mai mult control asupra propriului spațiu digital.

Un alt punct central al dezbaterilor rămâne inteligența artificială. În 2024, Apple a lansat pachetul Apple Intelligence, însă reacțiile au fost mixte, iar promisa revizuire a asistentului Siri nu s-a materializat. Tim Cook a declarat recent că se fac „progrese semnificative” și a sugerat că o versiune îmbunătățită a lui Siri ar putea fi lansată în 2026.

Bloomberg a relatat despre discuții exploratorii între Apple și Google privind utilizarea modelelor Gemini AI, ceea ce ar putea marca o schimbare de strategie pentru compania din Cupertino. Integrarea unui AI dezvoltat de un competitor direct ar reprezenta o mutare pragmatică, dar și un semnal că Apple prioritizează experiența utilizatorilor în fața orgoliului tehnologic.

Wall Street rămâne rezervat față de capacitatea Apple de a ține pasul cu Google și Samsung în zona AI și hardware. Totuși, evenimentul din 9 septembrie este văzut ca o oportunitate pentru companie de a arăta că poate livra produse competitive și de a recâștiga statutul de lider în inovație.

YouTuber-ul Jon Prosser, prin canalul său Front Page Tech, a publicat înainte de eveniment randări 3D detaliate ale noilor modele, bazate pe fotografii neoficiale. Prosser se află însă într-un conflict legal cu Apple, după ce a divulgat imagini cu iOS 26 și noua interfață Liquid Glass înainte de conferința WWDC. Aceste scurgeri au contribuit la creșterea așteptărilor publicului, dar au ridicat și întrebări privind securitatea informațiilor în ecosistemul Apple.

Apple mizează pe iPhone 17 pentru a combina progresul tehnologic, adaptarea economică, repoziționarea în cursa AI și menținerea relevanței culturale într-o piață globală extrem de competitivă.

Tehnologic: marchează tranziția către smartphone-uri mai subțiri, dar și mai performante, cu autonomie îmbunătățită.

Economic: evidențiază modul în care Apple își adaptează lanțul de producție la noile realități geopolitice și comerciale.

Strategic: confirmă încercarea de a repoziționa compania în cursa pentru integrarea AI, un domeniu unde rivalii au câștigat teren.

Cultural: demonstrează capacitatea Apple de a menține interesul global, într-o piață saturată, unde diferențele subtile pot decide succesul sau eșecul.

iPhone 17, în cele patru variante ale sale, reprezintă un test major: dacă publicul și investitorii vor considera că subțirimea, performanța și noile funcții software justifică prețul, atunci Apple ar putea recâștiga terenul pierdut în ultimii ani. Dacă nu, presiunea din partea Google și Samsung va continua să crească.