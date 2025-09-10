Ca în fiecare an, Apple a ales finalul verii pentru lansarea celui mai important produs din portofoliu – noul iPhone 17, care va reprezenta vârful de gamă al companiei pentru următoarele 12 luni. Totuși, în ultimii ani, lansările de telefoane Apple „nu au mai reușit să impresioneze clienții, iar sentimentul de inovare pare a se fi domolit, aspect observat inclusiv pe piața de capital”, punctează analiștii XTB, companie de investiții pe bursele internaționale.

Anul acesta, compania din Cupertino a mers dincolo de o simplă prezentare hardware. Obiectivul principal a fost evidențierea progreselor în zona de inteligență artificială, care devine pilonul central în strategia Apple. Evenimentul a inclus lansarea unor produse precum Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, AirPods Pro 3, dar și noile versiuni software iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26 și watchOS 26.

Cea mai notabilă noutate a fost, însă, lansarea iPhone Air, un model cu un design ultra-subțire, de doar 5,6 mm.

„Totuși, principalul semn de întrebare este legat de durata de viața a bateriei în contextul unui design atât de subțire, deși Apple a oferit asigurări că o încărcare este suficientă pentru o întreagă zi de utilizare.”

iPhone Air vine cu compromisuri evidente: o singură cameră foto, conectivitate exclusiv eSIM și un preț de lansare mai mare cu 100 EUR față de modelul 16 Plus. „Astfel, prețul în Germania va fi de 1.199 EUR, cu 100 de euro mai ieftin decât varianta Pro și cu 300 de euro sub prețul modelului de top, Pro Max.”

Analiștii XTB subliniază că imaginea Apple ca lider al inovației a început să pălească. „Noile funcții nu mai au același impact, iar mulți utilizatori abia observă îmbunătățirile aduse de la un dispozitiv la altul.” În schimb, segmentul de servicii crește constant în importanță.

„Tendința este evidentă – serviciile Apple sunt în creștere, în ciuda scăderii veniturilor din produse. În 2020, produsele reprezentau aproximativ 80% din venituri, în timp ce serviciile contribuiau cu doar 20%. În prezent, proporția s-a schimbat la 75% și, respectiv, 25%”, indică analiștii XTB.

Mai mult, marja brută a serviciilor este semnificativ mai mare, ceea ce oferă companiei un avantaj strategic în contextul stagnării vânzărilor de hardware.

Inteligența artificială, sub brandul Apple Intelligence, devine centrul de greutate în strategia de viitor a companiei. Apple a descris acest sistem ca fiind „un sistem încorporat în iPhone, iPad și Mac care vă ajută să scrieți, să vă exprimați și să faceți totul fără efort.”

Apple promite o abordare diferită față de rivali, punând accent pe protecția datelor personale. „Nici măcar Apple nu le-ar accesa, potrivit companiei.” Acest aspect este apreciat în special de utilizatorii preocupați de confidențialitate, notează analiștii XTB, dar aceeași strategie ar putea limita eficiența AI-ului, având în vedere că modelele performante necesită acces la cantități mari de date.

Performanțele asistentului digital Siri rămân sub nivelul competiției, iar lipsa detaliilor despre Apple Intelligence lasă semne de întrebare. „Apple ar putea chiar să aștepte finalizarea achiziției unui start-up de AI înainte de a începe să vorbească din nou despre Apple Intelligence.”

Totuși, unele funcții interesante au fost prezentate, cum ar fi traducerea în timp real prin AirPods Pro 3 sau ajustarea automată a zoom-ului pentru selfie-uri.

Până acum, reacția investitorilor a fost rezervată. „În trecut, când Apple a anunțat unul dintre dispozitivele sale, acțiunile au înregistrat o performanță stabilă în ziua anunțului și au scăzut cu 2,1%, în medie, între eveniment și lansarea noilor telefoane, potrivit Dow Jones Market Data.”

La evenimentul din 9 septembrie, „acțiunile nu au înregistrat o volatilitate excesivă, pierzând aproximativ 0,5%.” De la începutul anului, titlurile Apple sunt în scădere cu peste 2%. Analiștii XTB explică faptul că „investitorii par precauți în ceea ce privește strategia de prețuri a Apple și noile caracteristici prezentate.”