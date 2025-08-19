Apple va produce toate variantele de iPhone 17 direct în India, conform informațiilor publicate de Bloomberg. Este prima oară când întreaga gamă de telefoane va fi lansată pe piață cu unități fabricate în afara Chinei. Modelele vor fi disponibile din septembrie, iar versiunile premium vor fi livrate simultan din uzinele indiene.

Compania americană a crescut investițiile în India prin deschiderea a două fabrici noi, care se adaugă celor trei deja existente. Decizia marchează o etapă istorică pentru Apple și subliniază dorința de a diversifica producția. Compania americană caută să reducă riscurile geopolitice și dependența de fabricile chineze, mai ales pentru piața din Statele Unite.

Datele obținute de Bloomberg arată o creștere rapidă a exporturilor realizate din India. În perioada aprilie – iulie, telefoane iPhone în valoare de 7,5 miliarde de dolari au fost expediate către alte piețe. Raportat la anul fiscal precedent, când totalul exporturilor a fost de 17 miliarde de dolari, ritmul actual indică o expansiune semnificativă.

Această accelerare confirmă faptul că India a devenit un centru esențial în rețeaua de producție globală a Apple. Volumele livrate cresc constant, iar planurile companiei americane prevăd o extindere și mai mare în următorii ani.

Expansiunea producției a fost posibilă prin investiții majore în facilități de ultimă generație. Printre acestea se numără fabrica Tata din Hosur, statul Tamil Nadu, și unitatea Foxconn de lângă aeroportul din Bangalore. Ambele au intrat recent în funcțiune și livrează deja componente și telefoane finite.

„Ca o dovadă a creşterii importanţei grupului Tata în rândul partenerilor Apple, uzinele controlate de conglomeratul indian vor fi responsabile pentru aproape jumătate din producţia de telefoane iPhone în India în următorii doi ani”, au dezvăluit sursele citate.

Apple continuă să depindă în mare măsură de China pentru producția iPhone, chiar dacă parte din activități este relocată. Estimările indică faptul că aproximativ 85-90% dintre iPhone-uri sunt asamblate în China, majoritatea în facilități conduse de Foxconn și alți parteneri OEM.

În Zhengzhou, de exemplu, un singur parc tehnologic găzduiește 350 000 de muncitori dedicați exclusiv produsului iPhone.

Însă India câștigă teren rapid, doar în anul fiscal încheiat în martie 2025, Apple a asamblat iPhone-uri în valoare estimată la 22 miliarde USD în India, reprezentând 20% din producția globală.

Volumul a crescut cu aproape 60% față de anul anterior, în prima jumătate a anului 2025, producția Indiană a crescut cu 53 %, atingând aproape 24 milioane de unități, din care exporturile au depășit 22,5 miliarde USD.

India exportă acum cantități semnificative de iPhone-uri în SUA — în aprilie 2025, India a depășit China ca sursă principală a exporturilor de iPhone pentru piața americană, cu 3,3 milioane de unități expediate, față de doar 900 000 din China.

Pe plan financiar, în exercițiul 2024 (fiscal), India a generat venituri de 8 miliarde USD, reprezentând aproximativ 2 % din veniturile globale ale Apple, în timp ce regiunea Greater China (inclusiv Hong Kong, Taiwan, etc.) a adus 66,95 miliarde USD, adică peste 17 % din total.

Apple a început să mute o parte importantă a producției în India după ce administrația Trump a introdus tarife suplimentare pentru importurile din China. Chiar dacă telefoanele iPhone au fost exceptate o vreme, compania a anticipat posibile schimbări și a decis să-și diversifice fabricile.

La începutul acestui an, Donald Trump l-a sfătuit pe Tim Cook să nu construiască unități noi în India, însă gigantul tehnologic și-a continuat planurile. Decizia reflectă interesul de a reduce riscurile geopolitice și de a avea mai multe alternative pentru lanțul de aprovizionare.