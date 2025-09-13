Creșterea volumului comerțului se referă la o majorare a valorii sau a cantității de bunuri și servicii vândute și cumpărate într-o economie.

Între anii 2019 și 2024, volumul comerțului Chinei a crescut cu 828 de miliarde de dolari, atingând cel mai mare nivel global.

China este urmată de SUA, cu un volum al comerțului în creștere cu 652 de miliarde de dolari. India s-a clasat pe locul trei, înregistrând o creștere de 261 de miliarde de dolari, determinată de schimbarea lanțurilor de aprovizionare și de o creștere internă puternică, informează Visual Capitalist.

În ciuda provocărilor geopolitice, comerțul a rămas puternic, alimentat de cererea puternică a consumatorilor din SUA și de o creștere cu 12% a exporturilor Chinei.

Conform datelor publicate de Visual Capitalist, piețele mai noi, cum ar fi Africa și India, devin destinațiile de export cu cea mai rapidă creștere a Chinei în 2025.â

Țările cu cea mai mare creștere absolută a volumului comerțului din 2019, pe baza datelor din Atlasul comercial DHL 2025.

China și SUA domină clasamentul, conducând la o creștere combinată de 1,5 trilioane de dolari în volumul comerțului din 2019:

În 2024, valoarea comercială totală a Chinei a fost de 6,3 trilioane de dolari, fiind cea mai mare la nivel global.

Având în vedere puterea sa de producție, este cel mai mare exportator din lume și al doilea importator, după America. În general, volumul comerțului a crescut cu 828 de miliarde de dolari în perioada aceasta de cinci ani, crescând cu o rată medie anuală de 3%.

În cazul Americii, volumul comerțului a crescut cu 652 de miliarde de dolari în această perioadă, cei mai mari parteneri comerciali ai săi, în funcție de valoarea importurilor fiind Mexic, China și Canada.

Per total, valoarea totală a comerțului Statelor Unite a fost de 5,4 trilioane de dolari, după China, cu 900 de miliarde de dolari.

India se află pe locul trei, cu volume în creștere, anual, cu 5% în medie. În plus, se preconizează că va crește volumul total al comerțului cu 85% între 2024 și 2029, comparativ cu perioada precedentă de cinci ani.

Alimentarea acestei tendințe sunt economia Indiei, în creștere rapidă și schimbările fluxului comercial, pe măsură ce companiile își diversifică lanțurile de aprovizionare din China.

Pe locul 4 se află Coreea de Sud, cu o creștere a volumului comerțului cu 244 miliarde de dolari, iar pe 5 se situează Emiratele Arabe Unite cu 232 miliarde de dolari.

Top 10 este completat de următoarele țări: Vietnam, Polonia, Malaezia,Taiwan și Brazilia.