Când vine vorba de tarife, lătratul lui Trump s-a dovedit, până acum, mai rău decât mușcătura lui.

În timp ce politica comercială actuală a SUA va avea un impact moderat asupra fluxurilor comerciale ale țării, nu va transforma sistemul comercial global, atâta timp cât restul lumii continuă să evite exemplul lui Trump și rămâne angajat în deschiderea comerțului, scrie Danel Gros într-o analiză publicată de Project Syndicate.

Publicăm textul integral mai jos:

La aproape șase luni după ce președintele american Donald Trump și-a anunțat tarifele uriașe „reciproce”, cu o sfidare flagrantă a regulilor Organizației Mondiale a Comerțului, sistemul comercial global rezistă bine.

Nicio altă economie majoră nu a urmat exemplul lui Trump și, potrivit UNCTAD, comerțul mondial a crescut cu aproximativ 300 de miliarde de dolari în prima jumătate a anului 2025.

Cea mai mare parte a lumii pare să înțeleagă că tarifele lui Trump sunt iraționale din punct de vedere economic. Desigur, în multe cazuri, economia nu este esențială: Trump folosește tarifele pentru a promova obiectivele geopolitice sau pentru nemulțumirile personale.

Nicăieri acest lucru nu este mai evident decât în ​​taxele de 50% impuse Braziliei, ca pedeapsă pentru urmărirea penală a fostului președinte Jair Bolsonaro pentru incitarea la o tentativă de lovitură de stat, în urma eșecului său electoral.

Dar Trump a susținut întotdeauna că tarifele sunt cheia îmbunătățirii balanței comerciale a Statelor Unite, motiv pentru care pretinde că tarifele „reciproce” ar reflecta dimensiunea deficitului Americii cu fiecare economie.

Economiștii contestă aceste afirmații, avertizând că tarifele vamale nu vor face decât să reducă volumul comercial general al Americii, atât exporturile, cât și importurile. Și, până acum, avertismentele lor au fost confirmate.

Datele pe termen foarte scurt disponibile acum sunt dificil de interpretat, deoarece importurile au crescut la începutul anului în așteptarea tarifelor.

Dar dacă Trump avea dreptate în privința impactului tarifelor, această „cocoașă” ar fi trebuit să fie compensată de importuri mai scăzute. În schimb, importurile din SUA în prima jumătate a anului 2025 au depășit nivelul din 2024. Deficitul lunar al comerțului cu mărfuri al Americii a fost de 103 miliarde de dolari în iulie – aproape exact același nivel ca în 2024.

Și deficitul comercial cumulat al SUA s-a extins: în prima jumătate a acestui an, a fost cu aproximativ 160 de miliarde de dolari mai mare decât în ​​prima jumătate a anului 2024.

Există două motive evidente pentru care cererea de import din SUA a rezistat tarifelor lui Trump: economia SUA continuă să aibă o performanță puternică, iar tarifele au rămas, în medie, mult sub cele anunțate de Trump în aprilie.

De fapt, Trump a pus pe pauză acele tarife aproape imediat, ceea ce s-a dovedit a fi doar începutul unei succesiuni uluitoare de amenințări tarifare, inversări, anunțuri, suspendări și „acorduri” vagi, cum ar fi cele cu Japonia și Regatul Unit, care implică tarife americane de 10-15% și condiții legate de investiții și energie.

Având în vedere schimbările necruțătoare ale programului tarifar, este dificilă o imagine clară a situației politicii comerciale a SUA.

La urma urmei, Sistemul Armonizat al OMC pentru clasificarea mărfurilor are aproximativ 15.000 de linii tarifare și fiecare dintre cei peste 150 de parteneri comerciali ai Americii se poate confrunta cu rate tarifare diferite în orice moment, ceea ce înseamnă că ar putea exista peste două milioane de rate tarifare fluctuante diferite de luat în considerare.

Determinarea tarifului mediu, care ar trebui să țină seama și de importurile bilaterale, nu este o sarcină simplă. Chiar dacă se efectuează acest calcul, s-ar putea să nu reflecte tariful „real”, deoarece măsura în care ratele oficiale sunt aplicate la graniță este neclară.

Din fericire, există o modalitate simplă de a determina cât de restrictivă este, de fapt, politica comercială a lui Trump, în ciuda oricărei discrepanțe între anunț și aplicare: împărțiți veniturile tarifare la importuri. Raportul rezultat reprezintă tariful mediu efectiv aplicat. Și, în cazul SUA, această rată este mult mai mică decât ar sugera declarațiile Casei Albe.

Potrivit datelor Comisiei pentru Comerț Internațional din SUA, SUA au colectat 28 de miliarde de dolari în venituri din tarife în luna iulie, echivalentul a 10% din importurile sale (283 de miliarde de dolari).

Este o creștere cu opt puncte procentuale față de nivelul din ianuarie – o creștere care, deși este fără precedent, e prea mică pentru a avea un impact imediat puternic asupra fluxurilor comerciale.

Din luna mai, SUA au colectat tarife de doar 9-10%, în medie, de la partenerii săi comerciali, parțial datorită faptului că aproximativ jumătate din toate importurile din SUA intră în continuare fără taxe vamale. Faptul că majorările tarifelor au rămas, în practică, relativ limitate explică de ce impactul lor asupra inflației din SUA a fost până acum redus.

Există diferențe mari în ratele tarifare cu care se confruntă diferiții parteneri comerciali din SUA. În timp ce majoritatea importurilor din China au fost supuse unor taxe de peste 50% – pentru o rată medie a tarifelor de 40% – mai puțin de 10% din importurile Canadei sunt supuse tarifelor.

Uniunea Europeană se situează undeva la mijloc, cu 60% din exporturile sale supuse tarifelor, de obicei în intervalul de 15% (cu excepția mașinilor, cărora Trump le-a impus un tarif de 25%), rezultând un tarif mediu sub 10%. Aceste cifre contrazic rapoartele conform cărora Trump a „a lăsat-o mai moale” cu China, în timp ce i-a tratat mai dur pe aliații SUA.

Acordul comercial-cadru pe care UE l-a convenit recent cu administrația Trump este o dovadă suplimentară a avantajelor durabile ale aliaților SUA.

Deși mulți au criticat UE pentru presupusa capitulare în fața lui Trump, acordul ar pune tarifele la importurile europene mult sub cele cu care se confruntă China și chiar puțin sub cele cu care se confruntă aliații asiatici ai Americii, cum ar fi Japonia și Coreea de Sud.

Doar Canada și Mexic se află într-o poziție semnificativ mai bună decât UE, deoarece Acordul SUA-Mexic-Canada rămâne, de facto, în mare măsură intact (deși niciuna dintre economii nu poate concura cu un gigant precum UE).