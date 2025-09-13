Într-o intervenţie televizată, în cadrul emisiunii „Insider Politic”, Moşteanu a fost întrebat dacă intenţionează să crească vârsta de pensionare pentru militari, după modelul aplicat în cazul magistraţilor. Răspunsul său a fost că legislaţia în vigoare a fost deja ajustată în 2023, în concordanţă cu jaloanele stabilite prin PNRR.

Conform prevederilor, pragul de pensionare este de 60 de ani până în 2030, urmând să crească gradual până la 65 de ani în 2035. Ministrul a subliniat că nu există o nouă propunere legislativă în acest sens. Discuţiile publice s-ar referi, de fapt, la anumite deduceri care permit unor categorii de militari să se pensioneze mai devreme.

„E o discuţie care se tot rostogoleşte în toate direcţiile în spaţiul public. Vârsta de pensionare pentru militari a fost… Legea privind pensionarea militară a fost trecută în 2023, a fost jalon PNRR. Şi acolo există până în 2030 la 60 de ani, până în 2035 ajunge gradual în fiecare an până la 65 de ani. Asta este acum, în vigoare. De aici sunt nişte deduceri pentru anumite tipuri de serviciu pe care anumiţi militari sau ofiţeri îl fac şi au nişte deduceri din această perioadă maximă şi îşi pot deduce anumite perioade astfel încât ies mai devreme la pensie. Discuţia e la aceste deduceri, nu la vârstă, cred”, a explicat Moşteanu.

Ministrul Apărării a atras atenţia că orice schimbare bruscă ar putea afecta stabilitatea structurilor militare. În opinia sa, o ieşire masivă la pensie a personalului aflat în poziţii de comandă ar crea un dezechilibru greu de reparat.

„Avem o lege din 2023 care este jalon PNRR, care mai mult pune nişte condiţii speciale pentru cei pe care legea în 2023 i-a prins să zic pe drum şi a zis ”OK, mai rămâneţi până în 2028”. Ar fi foarte grav să depopulăm un sistem atât de specific cum este sistemul naţional de apărare că aici vorbesc şi de armată, vorbesc şi de Ministerul de Interne şi de servicii pentru că dacă îţi pleacă brusc foarte mulţi din zona de comandă când sunt în maturitatea funcţiei, ai o problemă ani de zile după aia. Nu e vorba doar anul ăsta sau anul viitor, ai o problemă ani de zile, se creează o gaură în tot sistemul şi asta nu poate fi acoperită uşor”, a afirmat ministrul.

El a adăugat că legea din 2023 a prevăzut deja soluţii de tranziţie, impunând condiţii speciale pentru cei aflaţi în activitate la momentul adoptării ei. Până în 2028, aceştia trebuie să rămână în sistem, tocmai pentru a evita o criză de personal.

Întrebat despre diferenţa dintre declaraţiile sale din perioada în care era în opoziţie şi cele actuale, Moşteanu a precizat că există o nuanţă între pensiile speciale şi pensiile militare de serviciu.

„Asta este o chestie de nuanţă dacă vreţi să numim special tot ce nu este pe contributivitate. Ele se cheamă pensii militare de serviciu. Este o pensie care nu este pe contributivitate. Pensia medie în sistemul militar e 5300 de lei. Asta este pensia medie”, a spus ministrul Apărării.

El a recunoscut că valoarea pensiei medii din sistemul militar depăşeşte media pensiilor civile. Totuşi, Moşteanu a subliniat că militarii au obligaţii şi restricţii suplimentare, diferite de cele din câmpul muncii civile.

Moşteanu consideră că legea adoptată în 2023 a stabilit un echilibru între nevoile de funcţionare ale armatei şi drepturile militarilor. Din acest motiv, el apreciază că reluarea discuţiilor despre vârsta de pensionare riscă să creeze noi incertitudini.

„Este peste pensia medie din sistemul civil, să spun aşa, însă vorbim şi de alte venituri pe parcursul carierei, de alt tip de muncă, dacă vreţi, şi de alt tip de restricţii pe care cei care servesc patria în armată le-au faţă de un civil. De-aia e o discuţie în momentul ăsta, eu cred că s-a ajuns la un echilibru, e o discuţie căreia nu-i văd neapărat rostul acum, s-a ajuns la un echilibru şi o perspectivă cu legea din 2023, orice modificare cred că ar crea din nou nelinişti şi ar aduce la neclarităţi”, a explicat ministrul.

În opinia sa, orice modificare a legislaţiei ar trebui discutată transparent, cu toate instituţiile implicate. O astfel de dezbatere ar trebui să asigure predictibilitate atât pentru cadrele aflate deja în activitate, cât şi pentru cei care se pregătesc să urmeze o carieră militară.