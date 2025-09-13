Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat, într-o conferință de presă de sâmbătă, că în cadrul PNRR există în continuare un proiect privind cadastrul apelor, păstrat de Comisia Europeană, care a ajuns la un grad de implementare de aproximativ 70% din datele transmise ministerului și are șanse să fie finalizat până în august anul viitor. Totodată, un alt proiect, destinat achiziției de echipamente, este aproape complet, mai fiind necesari doar câțiva pași administrativi, investiția fiind asigurată și menținută ca urmare a negocierilor cu Comisia Europeană.

”Pe PNRR mai există în momentul de faţă un proiect privind cadastrul apelor care a fost păstrat de Comisia Europeană şi există o implementare de aproximativ 70% din datele care au fost transmise către minister, deci acesta este un proiect care are şanse să se finalizeze. De altfel, a fost şi negociat cu Comisia Europeană să fie lăsat până în august anul viitor şi mai există un proiect care aproape a fost finalizat 100% de achiziţie de echipamente care au fost deja achiziţionate, mai este vorba doar de ultimii paşi administrativi, dar aici cu siguranţă investiţia a rămas în continuare în urma negocierilor cu Comisia şi va fi finalizată până în august”, a declarat Diana Buzoianu, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

Ministrul a mai subliniat că în perioada următoare este necesară adoptarea unei noi legi a apelor, care reprezintă un jalon important în cadrul PNRR și este esențială pentru continuarea reformelor în domeniul gestionării resurselor hidrologice.

Ministrul Mediului a explicat că în perioada următoare este prevăzut un jalon în PNRR care implică adoptarea unei noi legi a apelor, menită să asigure o parte din resursele necesare pentru gestionarea proiectelor de infrastructură hidrologică. Oficialul a precizat că finanțarea nu va acoperi întotdeauna toate necesitățile, astfel că resursele vor trebui prioritizate în funcție de nivelul de risc la inundații și de urgența implementării. Implementarea și prioritizarea proiectelor vor fi esențiale, iar fondurile disponibile prin noua lege vor fi utilizate strategic pentru finalizarea acestora.