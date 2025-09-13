Agenția internațională Moody’s a confirmat, pe 12 septembrie 2025, ratingul suveran al României la nivelul „Baa3” pentru datoria pe termen lung și „P-3” pentru datoria pe termen scurt, menținând însă perspectiva negativă.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că această evaluare reprezintă o confirmare a pașilor întreprinși de autorități pentru stabilizarea situației fiscal-bugetare și pentru crearea unui cadru economic predictibil. Oficialul a adăugat că obiectivul Guvernului rămâne reducerea graduală a deficitului și asigurarea stabilității finanțelor publice.

„Decizia Moody’s este o nouă confirmare a faptului că Guvernul României a luat măsurile corecte pentru a stabiliza traiectoria fiscal-bugetară a țării noastre și ne dă încredere că putem depăși această perioadă dificilă împreună cu partenerii interni și externi. În același timp, această traiectorie nu este lipsită de provocări. Menținerea încrederii investitorilor și a partenerilor internaționali depinde de consecvența și eficiența cu care vom continua implementarea reformelor. De aceea, rămânem ferm angajați să asigurăm stabilitatea finanțelor publice și reducerea graduală a deficitului, pentru a consolida reziliența economiei românești dar și pentru a pune bazele unei creșteri economice sănătoase a României”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Raportul agenției de evaluare arată că economia României dispune de un potențial solid de creștere, iar nivelul veniturilor este peste media statelor aflate în aceeași categorie de rating. Acești factori au cântărit pozitiv în analiza Moody’s și au contribuit la reconfirmarea actualei note de credit.

Pe de altă parte, documentul evidențiază vulnerabilitățile României. În special, agenția semnalează expunerea ridicată la riscuri geopolitice, în contextul conflictului din Ucraina, ceea ce menține presiunea asupra economiei naționale. Aceste incertitudini externe au fost un motiv pentru păstrarea perspectivei negative, în ciuda progreselor realizate în plan fiscal.

Ministerul Finanțelor a precizat, într-un comunicat, că menținerea perspectivei negative reflectă îngrijorările agenției privind implementarea programului de consolidare fiscală. Totuși, instituția subliniază că măsurile adoptate în lunile iulie și septembrie 2025 au îmbunătățit semnificativ evaluarea Moody’s față de cea din martie.

Conform Moody’s, pachetul de măsuri adoptat de Guvern în această vară și la începutul toamnei reprezintă o ajustare de peste 3% din PIB pentru perioada 2025–2026. Cele mai importante decizii privesc creșterea taxei pe valoarea adăugată și continuarea înghețării salariilor și pensiilor din sectorul public.

Efectul acestor măsuri este vizibil în proiecțiile revizuite de agenția de rating. Deficitul bugetar estimat pentru anul 2026 a fost redus de la 7,7% din PIB, cât se anticipa în luna martie, la 6,1%. Moody’s estimează, de asemenea, că procesul de ajustare va continua și după 2027, ceea ce ar permite stabilizarea datoriei publice în jurul pragului de 65% din PIB.

Guvernul susține că aceste progrese sunt dovada unui angajament ferm față de partenerii internaționali. În plus, oficialii de la București consideră că România dispune de resursele necesare pentru a-și păstra credibilitatea pe piețele financiare, atât timp cât planul de consolidare va fi aplicat consecvent.

Raportul Moody’s menționează că o eventuală schimbare a perspectivei de la negativă la stabilă ar putea avea loc dacă povara datoriei guvernamentale și indicatorii privind sustenabilitatea acesteia vor evolua mai favorabil decât estimările actuale. Condiția este ca autoritățile să aplice integral și eficient programul de consolidare fiscală aprobat în acest an.

În același timp, agenția atrage atenția că neimplementarea planului în condițiile agreate ar putea duce la o înrăutățire a ratingului. Orice întârziere sau renunțare la măsurile fiscale ar afecta semnificativ indicatorii cheie ai României și ar pune presiune suplimentară asupra încrederii investitorilor.

Moody’s semnalează și alte riscuri externe. O escaladare a conflictului din Ucraina ar putea genera noi incertitudini, în timp ce nivelul ridicat al deficitului de cont curent al României ar continua să reprezinte o provocare pentru echilibrul macroeconomic. În aceste condiții, atenția piețelor rămâne orientată asupra capacității Guvernului de a implementa reformele fiscale anunțate.