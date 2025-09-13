Potrivit unor surse guvernamentale citate de Economica se ia în calcul să nu mai prelungească după 30 septembrie 2025 ordonanța care limitează adaosurile comerciale la produsele alimentare de bază. În acest scenariu, începând cu 1 octombrie, actorii din industria alimentară – de la producători până la retaileri – ar putea stabili liber nivelul adaosului pe întreg lanțul de aprovizionare.

Ordonanța de urgență prin care au fost limitate adaosurile comerciale a fost adoptată pentru prima dată în vara anului 2023, în încercarea de a tempera inflația accentuată la alimente. Prima variantă, OUG 67/2023, a intrat în vigoare pe 30 iulie 2023, stabilind plafoane maxime pentru procesatori, distribuitori și retaileri.

Ulterior, aplicarea ei a fost prelungită succesiv și ajustată prin extinderea sau modificarea listei de produse vizate. Ultima prelungire, decisă în vară, expira la 30 septembrie 2025. Surse guvernamentale confirmă că Guvernul condus de Ilie Bolojan nu va mai continua această schemă.

Conform reglementărilor actuale, procesatorii pot aplica un adaos de cel mult 20% peste costul de producție. Distribuitorii pot adăuga în total maximum 5% la prețul de achiziție, iar comercianții din retail și cash&carry sunt limitați la un adaos de 20% peste prețul de achiziție și cheltuieli. Reguli distincte existau și pentru produsele agricole neprocesate din import, unde plafonul era de 5%.

În toate cazurile, adaosul de 20% includea și remizele sau risturnele, astfel încât să fie redus spațiul de manevră pentru creșterea ascunsă a prețurilor.

Introducerea plafonării a avut impact imediat. Datele Consiliului Concurenței arată că în august 2023, prima lună de aplicare, prețurile unor produse din marile lanțuri de magazine au scăzut cu până la 49% față de iunie.

Cele mai vizibile ajustări s-au înregistrat la fructe și legume. Prunele s-au ieftinit în medie cu 49%, strugurii cu 47%, iar roșiile, ceapa, ardeii, morcovii și cartofii au consemnat reduceri între 31% și 37%.

Și lactatele au înregistrat scăderi notabile: telemeaua a fost mai ieftină cu 16,3%, iaurtul cu 10,5%, iar laptele cu 6,2%. În plus, laptele a rămas sub incidența unui acord voluntar de reducere a prețului cu 20%, semnat de retaileri și procesatori din mai 2023.

Aceste rezultate au fost prezentate drept un exemplu că plafonarea adaosurilor poate tempera prețurile într-un context de inflație ridicată.

Renunțarea la limitarea adaosurilor redeschide posibilitatea unor scumpiri pe segmentul alimentelor de bază. Lista produselor aflate în prezent sub incidența plafonării este una extinsă și include atât articole de panificație, cât și lactate, carne, legume sau fructe.

Printre produsele vizate se numără pâinea albă simplă, laptele de vacă proaspăt, telemeaua, iaurtul simplu, făina albă „000”, mălaiul și ouăle.

De asemenea, plafonarea se aplică și pentru uleiul de floarea-soarelui, carnea de pui și de porc în variantele standard, precum și pentru legume și fructe proaspete, de la roșii și cartofi până la mere și prune.

În categoria produselor lactate și procesate se mai regăsesc smântâna de 12%, untul de până la 250 de grame și magiunul ambalat în borcane de până la 350 de grame. Toate acestea, odată scoase de sub regimul plafonat, ar putea înregistra majorări de preț dictate de piață.

Din 1 octombrie 2025, producătorii, procesatorii și marile lanțuri de magazine își vor stabili singuri politica de adaosuri comerciale. Fără constrângeri legale, aceștia vor putea ajusta prețurile în funcție de costuri, cerere și strategie comercială.

Pentru consumatori, schimbarea aduce incertitudine, în condițiile în care alimentele de bază reprezintă o parte semnificativă din cheltuielile lunare ale gospodăriilor. Orice variație a prețurilor la pâine, lapte, carne sau legume are efect direct asupra bugetului familiilor.

Pe de altă parte, guvernul mizează pe faptul că piața va regla nivelurile de preț prin concurență între jucători, fără intervenție administrativă. Rămâne de văzut dacă această liberalizare va conduce la creșteri moderate sau la o nouă rundă de scumpiri accentuate.