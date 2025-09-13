Compania operează prin următoarele segmente: Explorare și Producție și Altele, Conducte și Depozitare și Colectare și Marketing de utilități și energie.

NFG este pe locul 3 (Hold) pe rangul Zacks, cu un scor VGM de A.

Se mândrește, de asemenea, cu un Scor de stil de valoare de B datorită valorilor atractive de evaluare, cum ar fi un raport P/E forward de 12,75.

NFG se află la un Rang Zacks #3 (Hold), deține un Scor de Stil Valoare de B și un Scor VGM de B. În comparație cu P/E al industriei de petrol și gaze – Integrat – SUA de 16,6X, acțiunile National Fuel Gas se tranzacționează la un P/E forward de 12,6X. NFG are, de asemenea, un raport PEG de 0,5, un raport preț/flux de numerar de 8,5X și un raport preț/vânzări de 3,6X.

Performanța câștigurilor unei companii este importantă și pentru investitorii de valoare. Pentru anul fiscal 2025, un analist și-a revizuit estimarea câștigurilor mai mari în ultimele 60 de zile pentru NFG, în timp ce estimarea consensului Zacks a crescut cu 0,02 USD la 6,84 USD per acțiune. NFG deține, de asemenea, o medie a câștigurilor de 4,4%, scrie Yahoo. Finance.

NFG ar trebui să fie pe lista scurtă a investitorilor grație câștigurilor impresionante și a elementelor fundamentale de evaluare, a unui rang Zacks bun și a scorurilor puternice de valoare și stil VGM.

Scorurile de stil Zacks, dezvoltate împreună cu Rangul Zacks, sunt indicatori complementari care evaluează acțiunile pe baza a trei metodologii de investiții bine urmărite; de asemenea, îi ajută pe investitori să aleagă acțiunile cu cele mai mari șanse de a învinge piața în următoarele 30 de zile.

Fiecare acțiune primește o evaluare alfabetică A, B, C, D sau F pe baza valorii, creșterii și calităților de impuls. Cu acest sistem, un A este mai bun decât un B, un B este mai bun decât un C și așa mai departe. Cu cât scorul este mai bun, cu atât șansele mai mari ca acțiunile să crească.

Scorurile de stil sunt împărțite în patru categorii:

Investitorilor le place să găsească acțiuni bune la prețuri bune, mai ales înainte ca piața mai largă să ajungă la adevărata valoare a acțiunilor. Folosind rapoarte precum P/E, PEG, Preț/Vânzări, Preț/Flux de numerar și mulți alți multipli, Scorul Stil Valoare identifică cele mai atractive acțiuni.

Investitorii în creștere, pe de altă parte, sunt mai preocupați de puterea financiară și de sănătatea unei companii și de perspectivele acesteia de viitor. Scorul stilului de creștere examinează lucruri precum câștigurile proiectate și istorice, vânzările și fluxul de numerar pentru a găsi acțiuni care vor experimenta o creștere durabilă în timp.

Comercianții și investitorii de impuls trăiesc după zicala „tendența este prietenul tău”. Acest stil de investiție se referă la tendințele ascendente sau descendente ale prețului acțiunilor sau ale perspectivelor de câștig.

Folosind factori cum ar fi modificarea prețului pe o săptămână și modificarea procentuală lunară a estimărilor câștigurilor, Scorul de stil Momentum poate indica momente favorabile pentru a construi o poziție în acțiunile cu un impuls ridicat.

Dacă doriți o combinație a tuturor celor trei Scoruri de stil, atunci Scorul VGM este cel mai bun. Evaluează fiecare acțiune în funcție de stilurile ponderate combinate, ajutându-vă să găsiți companiile cu cea mai atractivă valoare, cea mai bună prognoză de creștere și cel mai promițător impuls. Este, de asemenea, unul dintre cei mai buni indicatori de utilizat cu Zacks Rank.