Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, avertizează că PSD se va retrage de la guvernare, dacă nu va exista o renegociere clară privind alegerile pentru Primăria Municipiului București. Din cauza tensiunilor, există „un potențial foarte mare” ca actuala coaliție de guvernare să se destrame, a avertizat el.

„N-am amenințat. Eu am spus ce am spus public. Dacă nu renegociem într-o formă acceptabilă în interiorul coaliției, atunci există potențial foarte mare ca această coaliție să se destrame. Asta am spus. Nu cred că este vreun lucru care să fie contestat. Această coaliție nu este dată prin lege, nu este scris în Constituție că trebuie să faci coaliție PSD-PNL-USR-UDMR. Dacă vrei să continue această coaliție, având în vedere potențialul mare pe care îl reprezintă alegerile din București, acest potențial de explozie în interiorul coaliției, trebuie să discutăm acest lucru de la început și să știm cum ne așezăm în interiorul coaliției.”

Grindeanu la ironizat până și pe președintele României, Nicușor Dan, însă fără a-i menționa numele. Totul a pornit de la declarațiile șefului statului privind planul de țară, care nu există, reforma administrației publice, relansarea economică și diplomația română care „nu este obișnuită să facă efort”. Chiar dacă social-democratul are aceeași opinie ca și șeful statului, el crede că nu este suficient „să constatăm”.

„Am văzut, de la cel mai ridicat nivel al statului, că nu avem un PLAN DE ȚARĂ. Și sunt de acord cu această opinie. Dar nu este suficient să constatăm, ci trebuie să facem ceva pentru a schimba lucrurile.”

Grindeanu a comentat, totodată, rezultatele sondajului realizat de INSCOP Research privind intenția de vot a românilor la alegerile parlamentare, potrivit cărora 40.8% dintre alegători ar vota cu AUR, 17.9% cu PSD, 15.2% cu PNL, 12.8% cu USR.

Grindeanu nu-și pune încrederea în rezultatele sondajelor „făcute înainte de congresele altor partide”. El consideră că social-democrații vor fi votați dacă vin cu „măsuri bune”.