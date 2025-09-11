Din cuprinsul articolului Grindeanu, mesaj de presiune în coaliția de guvernare

Sorin Grindeanu propune sprijin financiar pentru tineri la primul loc de muncă: „Niciun plan de redresare economică nu este complet fără tineri”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat joi un pachet de măsuri pentru relansarea economică, care include un program de stimulare a tinerilor aflați la primul loc de muncă.

Grindeanu propune ca tinerii care se angajează pentru prima dată, pe perioadă nedeterminată, să primească o primă de stabilitate de 1.000 de lei pe lună timp de 12 luni, urmată de 1.250 de lei pe lună pentru următoarele 12 luni.

„Al treilea pilon este cel legat de primul loc de muncă pentru tineri. Dați-mi voie să vă spun câteva considerente: niciun plan de redresare economică nu este complet fără tineri. Insistăm în acest pachet pe măsuri care vizează această categorie, care nu lucrează în acest moment și nu sunt înscriși într-o formă de educație sau formare profesională și la care rata șomajului astăzi este de peste 24%. Propunem primă de stabilitate 1.000 de lei primele 12 luni de angajare și 1.250 de lei următoarele 12 luni, pentru tinerii angajați pe perioadă nedeterminată. Vom avea o perioadă de mentorat și un raport de formare la o perioadă de 6-12 luni. Trebuie să avem o modalitate prin care statul să-și recupereze aceste facilități dacă obligațiile nu sunt respectate de angajator”, a declarat liderul PSD.

Conform datelor prezentate de partid, în prezent 24% dintre tinerii români nu sunt angajați și nu urmează nicio formă de educație sau formare profesională, iar programul ar fi gândit pentru a încuraja integrarea lor pe piața muncii.

În același cadru, Sorin Grindeanu a transmis un avertisment privind tensiunile din coaliția de guvernare, pe fondul divergențelor legate de alegerile pentru Primăria Capitalei.

„N-am amenințat. Eu am spus ce am spus public. Dacă nu renegociem într-o formă acceptabilă în interiorul coaliției, atunci există potențial foarte mare ca această coaliție să se destrame. Asta am spus. Nu cred că este vreun lucru care să fie contestat. Această coaliție nu este dată prin lege, nu este scris în Constituție că trebuie să faci coaliție PSD-PNL-USR-UDMR. Dacă vrei să continue această coaliție, având în vedere potențialul mare pe care îl reprezintă alegerile din București, acest potențial de explozie în interiorul coaliției, trebuie să discutăm acest lucru de la început și să știm cum ne așezăm în interiorul coaliției”, a afirmat Grindeanu.

Liderul social-democrat a subliniat că PSD va veni cu propriile propuneri de „plan de țară” în discuțiile din interiorul coaliției, avertizând că lipsa unei renegocieri poate duce la destrămarea actualei formule de guvernare.