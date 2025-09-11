Referitor la moartea lui Charlie Kirk, Liviu Mihaiu a afirmat că în SUA, cultul pistolului este un mod de a exista, făcând referire la mai mulți președinți sau candidați la alegerile prezidențiale care au fost asasinați de-a lungul timpului, sau asupra cărora au existat tentative.

„(…) Cultul pistolului este face parte din ADN-ul Americii. Deci, nu suntem la prima încercare de asasinat. Avem nenumărați președinți asasinați, avem președinți ratați în asasinarea lor, avem candidați la prezidențiale asasinați. Mă refer la tatăl actualului secretar de stat al Sănătății, Robert F. Kennedy jr. Deci, este un mod de a exista al societății americane. Trump a avut un atentat. Regizat sau nu, cu ajutorul Mossad-ului, nu mai discutăm asta. Deci, arma este parte din exprimarea zilnică a americanului. În America, sunt capitale de județ ocupate de ISA și Garda Națională. America este într-o stare de război, să ne înțelegem, iar aliatul ei cel mai puternic e într-o stare de psihoză de război, care nu poate fi oprită nicicum”, a spus el în podcastul de pe canalul de YouTube HAI România.

Liviu Mihaiu a descris woke-ismul ca fiind „o excrescență care-și pretinde rădăcinile doctrinare în marxism”, însă pe care marxiștii o disprețiuesc.

„Marxiștii adevărați, cu carte, nu agreează deloc woke-ismul. Woke-ismul este o excrescență care-și pretinde rădăcinile doctrinare în marxism, dar marxiștii adevărați disprețuiesc în totalitate woke-ismul. Woke-ismul e o excrescență menită să distragă atenția de la fundătura în care a ajuns capitalismul (…)”, a spus jurnalistul.

Robert Turcescu a adăugat că, în același timp, și libertatea de exprimare este în ADN-ul Americii. Acesta a vorbit și despre originile woke-ismului și cum capătă din nou amploare în mai multe țări europene.