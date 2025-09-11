Grupul Volkswagen a anunțat la salonul IAA Mobility de la München o investiție de până la un miliard de euro în aplicații de inteligență artificială (AI) până în 2030, vizând atât vehiculele cu suport AI, cât și aplicațiile industriale și infrastructura IT de înaltă performanță.

Compania estimează că aceste investiții ar putea genera economii și evitarea unor costuri de până la patru miliarde de euro până în 2035. În prezent, grupul utilizează peste 1.200 de aplicații AI în cadrul celor zece mărci auto pe care le deține.

AI-ul va contribui semnificativ la scurtarea timpilor de dezvoltare a modelelor noi. Volkswagen colaborează cu Dassault Systèmes pentru crearea unui mediu de inginerie bazat pe AI, utilizat în toate regiunile și pentru toate mărcile, care permite testări virtuale și simulări ale componentelor, accelerând astfel procesul de lansare a produselor.

Potrivit reprezentanților companiei, obiectivul este ca ciclul de dezvoltare a unui nou model să nu depășească 36 de luni, reducându-se astfel cu aproximativ 25% (aproximativ 12 luni) față de ritmul actual.

„Scopul nostru este scurtarea ciclului de dezvoltare a produselor la 36 de luni sau mai puțin, cu cel puțin 25% (aproximativ 12 luni) mai repede față de prezent”, spun cei de la Volkswagen.

În producție, AI-ul va fi implementat printr-un „cloud de fabrică” care conectează peste 40 de unități de producție. Această rețea permite optimizarea proceselor de asamblare și reducerea costurilor prin utilizarea mai eficientă a materialelor și energiei.

Tot mai mulți producători auto integrează tehnologii AI pentru a crește eficiența operațiunilor. În fabrici, senzorii de pe liniile de asamblare transmit date în timp real, iar aplicațiile AI identifică rapid eventuale defecte sau anomalii, contribuind la menținerea standardelor înalte de calitate.