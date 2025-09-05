Comisia Europeană a lansat un nou set de propuneri pentru viitorul cadru financiar multianual, valabil între 2028 și 2034, în care energia nucleară ocupă un loc central. În acest context, europarlamentarul PNL Virgil Popescu a precizat într-o postare publică faptul că România trebuie să valorifice aceste oportunități pentru a-și consolida securitatea energetică.

Executivul comunitar a anunțat un pachet format din șapte propuneri sectoriale privind viitorul buget al Uniunii Europene. Printre acestea, domeniul nuclear primește o atenție aparte, fiind considerat esențial pentru securitatea și tranziția energetică.

Programul Euratom pentru cercetare și formare este prevăzut să primească 6,7 miliarde de euro până în 2032, în timp ce alocările totale pentru sectorul nuclear vor ajunge la 9,8 miliarde de euro.

„Programul Euratom pentru cercetare și formare primește 6,7 miliarde EUR până în 2032, iar întregul cadru financiar alocat domeniului nuclear va ajunge la 9,8 miliarde EUR. Aceste fonduri vor sprijini siguranța și securitatea nucleară, radioprotecția, gestionarea deșeurilor radioactive, aplicațiile medicale ale științei nucleare și menținerea competențelor critice pentru industrie”, a scris Virgil Popescu pe pagina sa.

Aceste sume vor finanța siguranța și securitatea nucleară, dar și activități precum radioprotecția și gestionarea deșeurilor radioactive.

Alte componente importante vizează aplicațiile medicale ale științei nucleare și păstrarea competențelor critice pentru industrie. Oficialii europeni au subliniat că aceste investiții sunt necesare pentru menținerea competitivității pe termen lung.

În mesajul său public, Virgil Popescu a menționat că „susțin îmbunătățirea producției de energie nucleară a Europei și dezvoltarea programului nuclear civil al României”.

Potrivit europarlamentarului, resursele financiare propuse deschid noi perspective pentru consolidarea sectorului nuclear național.

„Susțin îmbunătățirea producției de energie nucleară a Europei și dezvoltarea programului nuclear civil al României. Într-un moment în care Uniunea Europeană își reașază prioritățile energetice, energia nucleară devine esențială. Deciziile recente ale Comisiei Europene confirmă acest lucru”, a spus deputatul PNL.

O parte semnificativă a fondurilor europene pentru domeniul nuclear va fi direcționată către proiectul internațional ITER. Mai mult de jumătate din bugetul anunțat pentru perioada următoare reprezintă contribuția Uniunii Europene la acest program.

ITER este considerat cel mai ambițios proiect de fuziune nucleară din lume, având ca obiectiv demonstrarea fezabilității producerii unei energii sigure și curate.

Proiectul urmărește să reproducă la scară industrială procesele care au loc în interiorul Soarelui, cu scopul de a genera o sursă de energie nelimitată.

Oficialii europeni au arătat că implicarea financiară a Uniunii în ITER confirmă angajamentul pentru soluții energetice inovatoare. Investițiile sunt privite ca un pas decisiv în direcția reducerii dependenței de surse convenționale.

Virgil Popescu a subliniat că „decarbonizarea Europei nu se poate face fără energie nucleară”. În opinia sa, susținerea unor proiecte precum ITER reprezintă o garanție pentru securitatea energetică a întregului continent.

Pe lângă investițiile destinate cercetării și inovării, Comisia Europeană a anunțat și un nou Instrument pentru cooperarea în materie de securitate nucleară și dezafectare. Acesta ar urma să beneficieze de aproape un miliard de euro în cadrul următorului exercițiu bugetar.

Măsura este menită să întărească securitatea nucleară atât în statele membre, cât și în țările partenere. Sprijinul financiar va acoperi proiecte de modernizare, dar și activități legate de dezafectarea instalațiilor nucleare vechi. Autoritățile europene au explicat că scopul este crearea unui cadru stabil și sigur pentru dezvoltarea viitoare a industriei.

În declarația sa, europarlamentarul român a precizat: