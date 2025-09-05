În trimestrul al doilea al acestui an, economia a fost în termeni reali mai mare cu 1,2% față de primul trimestru. Raportat la aceeași perioadă din 2024, PIB-ul a crescut cu 0,3% pe seria brută și cu 2,1% pe seria ajustată sezonier.

INS a precizat că seria ajustată sezonier a PIB-ului nu a suferit modificări semnificative în urma revizuirilor făcute pentru trimestrul II 2025, varianta provizorie menținându-se aproape identică cu estimările publicate în august.

Valoarea PIB-ului ajustat sezonier pentru trimestrul al doilea din 2025 a fost de 471,265 miliarde de lei la prețuri curente, marcând o creștere de 1,2% față de trimestrul anterior și de 2,1% comparativ cu trimestrul II 2024. Pe seria brută, PIB-ul din trimestrul II a fost de 450,564 miliarde de lei, în creștere cu doar 0,3% față de anul trecut. La nivelul semestrului I 2025, PIB-ul ajustat sezonier a totalizat 931,879 miliarde de lei, în creștere cu 1,4% față de primele șase luni din 2024. Estimarea pe seria brută pentru aceeași perioadă a fost de 826,338 miliarde de lei, reprezentând o creștere de doar 0,3% în termeni reali.

Potrivit INS, la această evoluție modestă au contribuit în mod pozitiv sectorul construcțiilor, care a adăugat 0,3% la PIB, cu o pondere de 5,2% și o creștere a volumului de activitate de 5,6%, și sectorul informațiilor și comunicațiilor, cu o contribuție de 0,1%, o pondere de 7,4% și o creștere a volumului de 1,1%.

Guvernul pregătește rectificarea bugetară într-un context dificil. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că aceasta va avea loc în prima jumătate a lunii septembrie, însă calculele sunt complicate de creșterea economică slabă și de un deficit care ar putea depăși 8% din PIB. Bugetul pe 2025, elaborat de fostul guvern Ciolacu 2, a fost fundamentat pe o prognoză de creștere economică de 2,5% și pe un deficit de 7%, respectiv 135 de miliarde de lei la cheltuieli totale de aproximativ 800 de miliarde de lei.

În realitate, România se confruntă cu o creștere „simbolică” de doar 0,3% din PIB în prima jumătate a anului, situație alimentată de scăderea consumului pe fondul inflației de două cifre, la care România ocupă primul loc în Uniunea Europeană. Veniturile bugetare mai mici decât cele prognozate accentuează dezechilibrele fiscale, complicând și mai mult rectificarea.

Rectificarea bugetară presupune redistribuirea veniturilor și cheltuielilor statului, pentru a asigura continuarea activității ministerelor și instituțiilor publice. Mai multe domenii esențiale se află deja în situația de a apela la credite bugetare, printre care Educația, Sănătatea și transporturile feroviare.

Ministerul Educației consideră anul 2025 cel mai dificil de după Revoluție, fiind necesare măsuri de criză și austeritate pentru a acoperi cheltuielile de bază. Instituția are nevoie de aproximativ două miliarde de lei la rectificare pentru a putea acoperi plata salariilor și burselor, sumă indispensabilă pentru încheierea anului școlar și universitar în condiții normale.

„Aceste măsuri nu sunt măsuri de reformă. Am văzut că unii vorbesc de reformă. Sunt măsuri de criză, de austeritate, necesare pentru a putea încheia anul, educaţia având nevoie de aproximativ două miliarde de lei ca să putem încheia anul cu salarii şi burse, bani pe care la rectificare în aceste condiţii de criză nu îi puteam primi”, a declarat ministrul Daniel David.

Deputatul social-democrat Adrian Câciu a transmis un mesaj guvernanților după publicarea datelor privind evoluția PIB-ului României în primul semestru din 2025. Acesta a subliniat că economia națională a încheiat perioada pe creștere, în ciuda mesajelor alarmiste lansate de o parte dintre actualii decidenți politici.

Fostul ministru de Finanțe a arătat că, potrivit cifrelor oficiale, România a traversat un ciclu economic care nu indică un tablou negativ. În primele șase luni ale anului, deficitul bugetar s-a situat sub nivelul programat, cu 0,6 puncte procentuale, iar investițiile au depășit deficitul primar cu peste 6 miliarde de lei.

„Înțeleg că România a încheiat pe creștere economică primul semestru al anului 2025. Acel semestru despre care, actualii „reformiști” spun că a fost dezastru. Nu mai spun că deficitul la 6 luni a fost sub cel programat cu 0,6 pp. Nu mai spun că investitiile au fost cu peste 6 mld lei peste deficitul primar. PIB nominal, ultimele 4 trimestre, peste 1820 miliarde lei. 364 miliarde euro. În 2019 PIB-ul era de 211 miliarde euro”, a scris Câciu pe Facebook.

Conform datelor analizate de Câciu, PIB-ul nominal înregistrat pe parcursul ultimelor patru trimestre a depășit 1.820 de miliarde de lei, echivalentul a 364 de miliarde de euro. Comparativ cu anul 2019, când economia României se ridica la 211 miliarde de euro, avansul este de aproximativ 150 de miliarde de euro.

Deputatul a precizat că aceste rezultate nu pot fi trecute cu vederea și a criticat retorica bazată pe ideea de „dezastru” economic. În același timp, a adresat guvernanților un îndemn de natură profesională, subliniind că este nevoie de muncă și de responsabilitate în gestionarea economiei, nu de critici la adresa trecutului.

„Ok, am încheiat acel ciclu care nu arată deloc rău, dar despre care „reformiștii” de Oradia și corul de bocitoare au spus ca e dezastru(ei fiind însă parte a subiectului vituperat, pe baza căruia au obtinut functii, bani, sinecuri, proiecte). Au visat numai junk si dezastru desi, 150 mld euro în plus la economia națională nu sunt de trecut cu vederea! Acum, hai să vedem cum se incheie anul, cum va arăta semestrul 2. Vom avea contractie/recesiune tehnică? Vom avea inflație de 2 cifre? Vom avea deficit mai mare decât cel programat? Până atunci, vă dau un sfat: mai ușor cu pianul pe scări! La muncă, nu la criticat trecutul!”, a conchis social-democratul.

