Datele publicate de Banca Naţională a României (BNR) arată că, în perioada ianuarie–august 2025, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 18,789 miliarde de euro, mai mare decât cel de 18,001 miliarde de euro din aceeaşi perioadă a anului trecut.

Creşterea deficitului a fost determinată în special de deteriorarea balanţei bunurilor, care a consemnat un minus suplimentar de 960 milioane de euro. În schimb, balanţa serviciilor a adus un plus de 594 milioane de euro, compensând parţial dezechilibrul. Balanţa veniturilor primare a înregistrat un deficit uşor mai mare, cu 45 milioane de euro, iar cea a veniturilor secundare a avut un excedent mai mic, cu 377 milioane de euro.

Pe partea de investiţii, fluxurile de capital străin s-au menţinut ridicate. Investiţiile directe ale nerezidenţilor au totalizat 4,685 miliarde de euro, peste nivelul de 4,224 miliarde raportat în primele opt luni din 2024. Din această sumă, 3,251 miliarde de euro au reprezentat participaţii la capital şi profituri reinvestite, iar 1,434 miliarde de euro credite intragrup.

BNR mai arată că, între ianuarie şi august, datoria externă totală a crescut cu aproape 18,8 miliarde de euro, ajungând la 222,317 miliarde de euro. Datoria pe termen lung a urcat la 172,852 miliarde de euro, reprezentând 77,8% din total, în creştere cu 10,5% faţă de sfârşitul anului 2024.

Datoria pe termen scurt s-a majorat la 49,465 miliarde de euro, echivalentul a 22,2% din total, în urcare cu 4,9%.

În cel mai recent raport World Economic Outlook, Fondul Monetar Internaţional estimează că economia României va avansa cu doar 1% în 2025, în scădere faţă de prognoza din aprilie, când indica o creştere de 1,6%. În octombrie anul trecut, instituţia previziona un ritm de 3,3%. Pentru 2026, FMI anticipează un avans modest de 1,4%, la jumătate faţă de estimarea anterioară.

Deficitul de cont curent este proiectat la 8% din PIB în 2025, mai ridicat decât prognoza de 7,6% făcută în primăvară. Totuşi, pentru 2026, FMI vede o ameliorare până la 6,6% din PIB.

Pe partea de inflaţie, instituţia financiară internaţională a revizuit în urcare estimările, anticipând o medie anuală a creşterii preţurilor de 7,3% în 2025 şi 6,7% în 2026. În raportul din aprilie, estimările erau de 4,6% pentru 2025 şi 3,1% pentru 2026.

În ceea ce priveşte piaţa muncii, FMI prevede o creştere a ratei şomajului la 5,9% în 2025, de la 5,4% anul trecut, urmată de o scădere uşoară la 5,8% în 2026.

Potrivit raportului publicat la finalul vizitei misiunii FMI la Bucureşti, economia României va creşte într-un ritm lent, pe fondul consolidării fiscale şi al reducerii consumului privat, afectat de inflaţia ridicată. Fondul arată însă că investiţiile finanţate prin programul NextGenerationEU vor contribui la menţinerea unei creşteri moderate, evitând o recesiune.

FMI estimează că inflaţia va rămâne peste marja de toleranţă a BNR în următoarele 12 luni, urmând să coboare sub acest nivel abia la finalul anului 2026.

Comparativ, Banca Mondială anticipează o creştere economică mai modestă – de 0,4% în 2025 şi 1,3% în 2026 – în timp ce Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză de la Bucureşti indică o creştere de 0,6% pentru acest an şi 1,2% pentru anul viitor.