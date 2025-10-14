AFIR a anunţat că, în perioada august – septembrie 2025, a efectuat plăţi nerambursabile în valoare totală de 152,7 milioane de euro, fonduri care au ajuns la fermieri, procesatori şi administraţii publice locale din mediul rural. Conform comunicatului transmis de instituţie, aceste sume sunt parte din programele europene şi naţionale dedicate dezvoltării rurale şi protejării mediului.

Din totalul sumelor achitate, cea mai mare parte – respectiv 128,9 milioane de euro – a provenit din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014–2020 (PNDR 2020). Aceste plăţi au vizat atât proiectele de investiţii în infrastructură şi producţie agricolă, cât şi schemele de sprijin pentru măsurile de mediu şi climă.

Alte 23,8 milioane de euro au fost direcţionate către fermieri prin intervenţiile din Planul Strategic PAC 2023–2027, program ce continuă politica agricolă comună a Uniunii Europene.

Potrivit AFIR, fondurile au fost acordate după verificări riguroase, realizate conform procedurilor legale, pentru a asigura corecta utilizare a banilor europeni şi naţionali. Plata a fost efectuată în baza cererilor depuse de beneficiari şi a contractelor de finanţare în vigoare.

Cele mai mari sume din cadrul PNDR 2020 au fost acordate fermierilor care au investit în dezvoltarea exploataţiilor agricole şi pomicole. AFIR a decontat pentru această categorie peste 85 de milioane de euro, sume destinate modernizării fermelor, achiziţiei de echipamente şi extinderii capacităţilor de producţie.

În completare, alte 5,2 milioane de euro au fost alocate investiţiilor în procesarea produselor agricole. Aceste proiecte sprijină lanţul alimentar local şi contribuie la creşterea valorii adăugate a producţiei agricole interne.

Un alt domeniu care a beneficiat de sprijin este infrastructura de irigaţii, unde s-au efectuat plăţi de aproximativ 5 milioane de euro. Finanţările sunt esenţiale pentru îmbunătăţirea sistemelor de gestionare a apei şi reducerea riscurilor asociate secetei, în contextul schimbărilor climatice.

Tot în perioada analizată, AFIR a virat 3,5 milioane de euro pentru investiţii în infrastructura de bază şi în obiective de patrimoniu cultural din mediul rural. Alte 3,4 milioane de euro au fost destinate dezvoltării activităţilor non-agricole, încurajând diversificarea economiei rurale. În sprijinul tinerilor fermieri, instituţia a transferat plăţi de 2 milioane de euro, menite să încurajeze instalarea noii generaţii în agricultură.

În ceea ce priveşte componenta de mediu şi climă, AFIR a efectuat din PNDR 2020 plăţi totale de 2,4 milioane de euro. Acestea au fost direcţionate către fermierii care desfăşoară activităţi agricole în zone cu constrângeri naturale sau care implementează măsuri pentru conservarea biodiversităţii şi reducerea impactului asupra mediului.

De asemenea, pentru submăsura 17.1 – „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor” – AFIR a alocat peste 2 milioane de euro. Prin această schemă, fermierii sunt sprijiniţi să îşi protejeze activităţile împotriva pierderilor cauzate de fenomene climatice extreme sau boli ale animalelor şi culturilor.

Pentru proiectele finanţate prin Planul Strategic 2023–2027, agenţia a raportat plăţi de 22 de milioane de euro pentru investiţii şi 1,8 milioane de euro pentru măsurile de mediu şi climă. Aceste intervenţii urmăresc să consolideze tranziţia către o agricultură mai rezilientă şi mai eficientă din punct de vedere al resurselor.

Suma totală transferată de AFIR între 1 august şi 30 septembrie 2025 provine atât din fonduri europene, cât şi din contribuţia naţională. Din totalul de 152,7 milioane de euro, 131,4 milioane au fost asigurate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), componenta comunitară a finanţării. Restul de 21,3 milioane de euro a fost acoperit din bugetul de stat.

AFIR precizează că toate plăţile sunt efectuate în conformitate cu angajamentele asumate prin contractele de finanţare, iar procesul de autorizare se desfăşoară după verificări detaliate realizate de experţii instituţiei. Astfel, fiecare proiect primeşte fondurile doar după confirmarea respectării tuturor criteriilor tehnice şi administrative prevăzute de legislaţie.

Prin aceste alocări, agenţia continuă implementarea obiectivelor europene privind dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, sprijinirea fermierilor şi creşterea competitivităţii în sectorul agroalimentar.