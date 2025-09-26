AFIR a deschis sesiunea de depunere a cererilor pentru submăsura 17.1 pe 25 septembrie 2025, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Aceasta vizează sprijinirea fermierilor prin acordarea de prime pentru asigurarea culturilor, animalelor și plantelor împotriva riscurilor specificate în legislație.

„Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a lansat pe 25 septembrie 2025 sesiunea de primire a cererilor de finanţare pentru submăsura 17.1 «Prime de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor» din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. În prima zi a sesiunii şi până în prezent, fermierii au depus la AFIR 1.941 de cereri de finanţare în valoare 10.668.885 euro, depăşind astfel alocarea financiară anunţată pentru această sesiune – 8,8 milioane de euro”, a transmis AFIR.

Această depășire subliniază importanța sprijinului pentru fermieri și interesul semnificativ manifestat de aceștia încă de la începutul sesiunii.

Fermierii care îndeplinesc criteriile stabilite în Ghidul solicitantului pot beneficia de un sprijin nerambursabil de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătite. Aceasta se aplică pentru anul agricol 2024 – 2025 și acoperă atât sectorul vegetal, cât și pe cel zootehnic.

„Faptul că alocarea financiară a fost depăşită în prima zi de la lansarea sesiunii arată cât de important este acest sprijin pentru fermieri. Mesajul meu pentru toţi solicitanţii este clar: depuneţi cererile, pentru că AFIR face toate demersurile necesare pentru ca fondurile să fie suplimentate şi să acopere toate proiectele eligibile. Sesiunea se va închide la data limită, 12 octombrie, ora 16, existând posibilitatea suplimentării alocării în funcţie de interesul manifestat de fermieri şi în limita sumelor realocate din PNDR. Rolul nostru este să fim alături de fermieri şi să le oferim siguranţa că munca lor este respectată”, a declarat Adrian-Ionuţ Chesnoiu, directorul general al AFIR.

Sprijinul financiar ajută fermierii să își protejeze culturile și animalele, reducând riscurile asociate variabilității climatice și bolilor, și contribuie la stabilitatea economică a exploatațiilor agricole.

Sesiunea pentru submăsura 17.1 se desfășoară între 25 septembrie și 12 octombrie, cu fonduri inițiale de 8.771.987 euro. Procedura de implementare a fost actualizată pentru a simplifica accesul la sprijin și a răspunde mai rapid nevoilor fermierilor.

Cererea de finanțare are acum și rolul de cerere de plată, în situația în care este declarată eligibilă. De asemenea, fermierii trebuie să prezinte dovada plății integrale a primei de asigurare la momentul depunerii cererii. Începând cu această sesiune, toate documentele depuse vor utiliza exclusiv semnătura electronică.

Pentru depunerea cererii, fermierii au la dispoziție Ghidul solicitantului și anexele aferente, disponibile pe site-ul AFIR. Depunerea se face online, prin modulul dedicat de pe pagina instituției, asigurând transparență și acces facil.

Fondurile pentru submăsura 17.1 sunt asigurate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, cu sprijin din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), completat de cofinanțarea de la Bugetul Național al României. Aceasta garantează acoperirea cererilor eligibile, inclusiv prin eventuale suplimentări, în funcție de interesul fermierilor.

Sprijinul asigură continuitate în protecția culturilor și animalelor, reducând impactul riscurilor financiare pentru fermieri și contribuind la stabilitatea sectorului agricol.