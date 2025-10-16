Deficitul bugetar real al Bulgariei depășește 8% din PIB, potrivit estimărilor prezentate de Vasil Velev, președintele Asociației Capitalului Industrial din Bulgaria (AICB), într-un interviu acordat televiziunii publice, citat de Rador Radio România. Expertul a avertizat că economia țării se îndreaptă către o criză bugetară profundă, dacă nu vor fi luate măsuri imediate pentru reducerea cheltuielilor publice.

„De câțiva ani, ne deplasăm pe o traiectorie care va duce la un dezastru. Acest an este crucial pentru noi să facem ajustări”, a declarat Velev, precizând că actualul model de guvernare economică nu este sustenabil.

El a menționat că industria bulgară s-a întors la nivelurile de activitate anterioare anului 2021, ceea ce arată o stagnare evidentă. În opinia sa, una dintre cauzele principale ale lipsei de investiții și a încetinirii creșterii economice o reprezintă politicile europene „profund greșite”, care au afectat competitivitatea economiei.

La aceeași dezbatere, fosta ministră a Afacerilor Sociale, Hristina Hristova, a atras atenția că situația bugetară este extrem de dificilă, iar modul de execuție al bugetului pentru 2025 ar putea genera probleme grave pentru anii următori.

„Este o problemă foarte mare”, a spus Hristova, explicând că statul riscă să acumuleze datorii considerabile, ceea ce va complica elaborarea bugetului pe 2026. „Formarea Bugetului 2026 se va face pe baza unor indicatori foarte slabi”, a avertizat ea.

Vasil Velev a subliniat că este necesară o ajustare urgentă a cheltuielilor publice, avertizând că, în lipsa unor măsuri ferme, Bulgaria „va ajunge inevitabil într-un scenariu românesc, francez, grecesc”, cu înghețarea sau chiar reducerea salariilor și majorarea impozitelor.

În ciuda prognozelor pesimiste, el a respins ideea modificării sistemului fiscal, pe care îl consideră unul dintre puținele mecanisme care funcționează eficient. „Dacă există un sistem care funcționează bine în Bulgaria, acesta este sistemul fiscal. Vă rugăm, nu vă atingeți de sistemul fiscal, este în top 5 în Europa”, a spus președintele AICB.

Potrivit acestuia, problema principală nu este lipsa de venituri, ci modul în care sunt administrate și cheltuite fondurile publice.

„Bugetul colectează suficient, dar trebuie să învățăm să cheltuim responsabil”, a adăugat Velev.

Liderul Asociației Capitalului Industrial a afirmat că bugetul aprobat în luna aprilie este „greșit” și că măsurile adoptate nu oferă sustenabilitate pe termen lung. El a criticat, de asemenea, faptul că salariile din sectorul public depășesc deja veniturile din mediul privat – o tendință care, potrivit Hristinei Hristova, ar putea fi menținută cel mult până în 2026.

Economiștii avertizează că, în absența reducerii cheltuielilor și a unei reforme structurale în administrație, Bulgaria ar putea pierde stabilitatea fiscală câștigată în ultimul deceniu.

Asociația Capitalului Industrial a estimat încă de la începutul anului că, dacă actualul nivel al cheltuielilor este menținut, deficitul ar putea crește în continuare, ducând la o datorie publică tot mai mare și la o presiune suplimentară asupra sistemului social.

Pe termen mediu, scenariile posibile includ creșterea taxelor, plafonarea salariilor bugetare și reducerea investițiilor publice. În opinia lui Velev, guvernul ar trebui să adopte rapid măsuri de austeritate moderate, pentru a evita o criză fiscală de proporții.