În cadrul întâlnirii cu Makhtar Diop, directorul general al IFC, ministrul Finanțelor a discutat despre consolidarea colaborării pentru dezvoltarea unor proiecte majore care pot transforma economia României.

„Întâlnirea cu Makhtar Diop, Directorul General IFC, a vizat aprofundarea colaborării pentru investiţii strategice în România. IFC are deja un portofoliu semnificativ, de aproximativ 2 miliarde de dolari şi îşi propune să îl dubleze în următorii ani. Partenerii de la IFC şi-au exprimat încrederea în potenţialul României şi au reconfirmat angajamentul de a sprijini proiecte strategice în domenii care pot transforma economia românească: energie curată, industrie competitivă şi finanţare sustenabilă, inclusiv prin PPP (parteneriate public – private)”, a scris Nazare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ministrului, IFC va continua să sprijine proiecte în domeniul energiei regenerabile, al infrastructurii industriale și al finanțării sustenabile, în parteneriat cu sectorul public și privat.

Alexandru Nazare s-a întâlnit și cu Antonella Bassani, vicepreședinte al Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală, cu care a discutat despre strategiile de creștere a productivității și de consolidare a competitivității economiei românești.

„România este una dintre economiile cu potenţial ridicat din regiune, iar sprijinul Băncii Mondiale este esenţial pentru implementarea reformelor privind modernizarea administraţiei, digitalizarea şi dezvoltarea infrastructurii. Discuţiile din aceste zile în Statele Unite consolidează poziţia României ca partener solid în cadrul Grupului Băncii Mondiale – din care fac parte cele două instituţii – şi deschid noi uşi de intrare a investiţiilor străine în România”, a precizat ministrul.

Șeful Ministerului Finanțelor conduce delegația României la Reuniunea Anuală a FMI și a Grupului Băncii Mondiale, care are loc între 14 și 18 octombrie 2025 la Washington, D.C.

Conform unui comunicat transmis de minister, programul de joi, 16 octombrie, include întâlniri cu reprezentanții agențiilor internaționale de rating Fitch, Moody’s și Standard & Poor’s, precum și cu oficiali ai FMI – Alfred Kammer, director pentru Europa, și Jeroen Clicq, director executiv.

De asemenea, ministrul are programate întrevederi cu reprezentanți ai mediului de afaceri american, inclusiv ai Camerei de Comerț Americane (US Chamber of Commerce), dar și cu investitori și grupuri financiare internaționale precum PIMCO, BNP Paribas, ING, Morgan Stanley și Barclays.

Vineri, 17 octombrie, Alexandru Nazare va lua parte la Plenara Reuniunii Anuale a FMI și Băncii Mondiale, eveniment în cadrul căruia miniștrii de finanțe și guvernatorii băncilor centrale stabilesc direcțiile strategice pentru perioada următoare.

În ziua următoare, ministrul Finanțelor va fi prezent la sesiunea dedicată perspectivelor economice regionale, organizată de Fondul Monetar Internațional, unde vor fi analizate tendințele economice globale și impactul acestora asupra Europei Centrale și de Est.

Prin participarea la aceste reuniuni, România își consolidează poziția în cadrul instituțiilor financiare internaționale și urmărește atragerea de investiții în sectoare cheie – de la energie verde și digitalizare, până la infrastructură și dezvoltare industrială competitivă.