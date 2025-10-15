Alexandru Nazare a transmis partenerilor americani că România este pregătită pentru noi investiții care să asigure creștere economică și competitivitate. În prima zi a programului oficial, ministrul a avut întâlniri cu Paolo Zampolli, reprezentant al președintelui Trump pentru Parteneriate Globale, și cu Trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach, discuțiile vizând oportunitățile oferite de economia României.

Agenda vizitei ministrului Nazare include o serie de întâlniri cu instituții financiare internaționale și reprezentanți ai mediului de afaceri. Pe 15 octombrie, au loc discuții la Banca Mondială privind productivitatea în Regiunea Europei și Asiei Centrale, întâlniri cu Makhtar Diop, Directorul General al IFC, și cu Junaid Kamal Ahmad, Vicepreședinte MIGA, agenție care încurajează investițiile străine directe prin oferirea de garanții împotriva riscurilor politice și necomerciale. Ministrul a participat și la Reuniunea Constituentei OEDINE/EDS 19, implicată în elaborarea și adoptarea politicilor Băncii Mondiale.

Pe 16 octombrie, agenda va include întâlniri cu agențiile internaționale de rating Fitch, Moody’s și S&P, discuții cu reprezentanți ai FMI, inclusiv Alfred Kammer și Jeroen Clicq, precum și întâlniri cu membri ai mediului de afaceri, inclusiv ai Camerei de Comerț Americane și cu investitori și grupuri de investiții majore, precum PIMCO, BNPP, ING, Morgan Stanley și Barclays.

„Doi parteneri de dialog conectați direct la deciziile strategice de investiții ale Statelor Unite, cu care am discutat despre oportunitățile pe care le oferă economia României”, a transmis Alexandru Nazare, într-o postare realizată pe Facebook.

În data de 17 octombrie, ministrul va participa la Plenara Reuniunii Anuale a Băncii Mondiale și FMI, sesiune dedicată adoptării deciziilor-cheie și prezentării priorităților pentru perioada următoare.

În cadrul acestei zile, Nazare va avea întâlniri cu oficiali ai Băncii Mondiale, inclusiv cu directorul Constituentei din care face parte România, și cu Președintele BERD, Odile Renaud-Basso. De asemenea, a participat la evenimente organizate de instituții financiare internaționale precum BofA și Jefferies și a discutat cu reprezentanți ai World Bank Treasury și Moody’s-Comercial.

Pe 18 octombrie, vizita va include participarea la prezentarea FMI privind perspectivele economice regionale. Reuniunile Anuale ale Băncii Mondiale și FMI sunt considerate un barometru al direcției economiei mondiale și joacă un rol esențial în conturarea politicilor globale de dezvoltare și stabilitate financiară.