Potrivit datelor prezentate de Bogdan Ivan, Bucureștiul se află pe locul 11 între cele 33 de capitale europene, cu un preț mediu de 27,5 eurocenți/kWh, peste media Uniunii Europene de 25,4 eurocenți/kWh.

Atunci când prețurile sunt raportate la puterea de cumpărare (PPS), adică la veniturile reale ale populației, România se situează pe primul loc în Europa. Ministrul a subliniat că acest indicator reflectă mai corect impactul asupra gospodăriilor decât valoarea brută a facturii.

„Despre adevăr, date și realitatea prețurilor la energie în România. În ultimele zile, declarația mea potrivit căreia România are unul dintre cele mai mari prețuri la energie din Europa — chiar cel mai ridicat raportat la puterea de cumpărare a stârnit numeroase reacții. Unii au spus că exagerez. Alții au spus că „nu se poate”. Dar cifrele vorbesc de la sine. Datele provin din surse oficiale și independente, recunoscute la nivel european: • HEPI (Household Energy Price Index – septembrie 2025) – realizat de Energie-Control Austria, MEKH (Autoritatea de Reglementare din Ungaria) și VaasaETT, în colaborare cu autorități din 33 de țări europene.

• Market Observatory for Energy – Comisia Europeană (Q1 2025) – care analizează prețurile și piețele de energie la nivelul Uniunii Europene”, a scris Bogdan Ivan pe Facebook.

„Ce spun datele HEPI: • Bucureștiul se află pe locul 11 între cele 33 de capitale analizate, cu un preț mediu de 27,5 eurocenți/kWh, peste media UE de 25,4 eurocenți/kWh.

• Dar dacă raportăm aceste prețuri la puterea de cumpărare (PPS) – adică la veniturile reale ale populației – România se află pe primul loc în Europa. Cu alte cuvinte, românii plătesc cel mai mare preț real pentru energie, raportat la puterea de cumparare, din Uniunea Europeană. Este evident ca indicatorul care contează cu adevărat pentru cetățeni este prețul ajustat la veniturile disponibile, nu doar cifra brută pe factură. Cum stăm pe piața angro: Conform Comisiei Europene, în T1 2025, România a avut un preț mediu angro de 148,3 €/MWh, peste media europeană (100 €/MWh) și mai mare decât în Polonia (116 €/MWh) sau Cehia (120 €/MWh)”, a mai scris ministrul.

„Concluzia este clară: Nu este o exagerare, ci o realitate confirmată de date oficiale: România are unul dintre cele mai ridicate prețuri la energie din Europa și cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare. Acesta este adevărul din cifre, nu o interpretare politică. Este de datoria noastră să recunoaștem problema și să acționăm. De aceea, lucrăm deja la măsuri care să reducă presiunea asupra gospodăriilor și să asigure o piață de energie corectă, stabilă și competitivă”, a conchis Bogdan Ivan.

