În urma acestui eveniment tragic, expertul în conducere defensivă Titi Aur a explicat regulile esențiale pe care pietonii trebuie să le respecte la trecerea de pietoni. Deși pietonii au prioritate, este vital să se asigure că șoferii opresc și să stabilească contact vizual cu aceștia.

Potrivit specialistului, un șofer poate să nu oprească din multiple motive: conduce sub influența alcoolului sau drogurilor, nu-i funcționează frâna, este teribilist sau se uită la telefon.

Regulile principale pentru traversarea corectă includ: traversarea pe culoarea verde la semafor și confirmarea că șoferul oprește efectiv. Contactul vizual dintre pieton și șofer este esențial, pentru a preveni accidentele cauzate de lipsa atenției sau de manevrele periculoase ale șoferilor.

„Nu trebuie să trecem pe trecerea de pietoni fără să respectăm regulile de siguranță rutieră pentru trecerea pe zebră. Aceste reguli se învață în școala generală în alte țări. Care sunt regulile obligatorii atunci când traversezi pe trecerea de pietoni: Să traversezi pe culoare verde, când trecerea este semaforizată. Apoi, cea mai importantă regulă este să te asiguri că șoferii opresc. A trece pe trecerea de pietoni înseamnă că ai prioritate, dar asta nu înseamnă că ți se va da prioritate. Șoferul care vine spre tine s-ar putea să nu oprească pentru că: este băut, nu-i ține frâna, este drogat, este teribilist, se uită în telefon. Sunt foarte multe motive pentru care șoferul poate să nu oprească mașina”, a explicat Titi Aur pentru Gândul.

Titi Aur subliniază că în țările civilizate astfel de reguli sunt predate încă din școala generală, dar în România Ministerul Educației refuză să implementeze programe de educație rutieră corespunzătoare.

„Și nu în ultimul rând, privirea ta, a pietonului, trebuie să se intersecteze cu cea a șoferului, care a oprit deja. Au fost cazuri când șoferii nu au fost atenți, au dat prioritate la pietoni dintr-un sens, apoi au plecat, lovind pietoni care veneau din cealaltă direcție. În țări civilizate, astfel de lucruri se învață în școală. La noi, Ministerul Educației refuză categoric să facă aceste pregătiri”, a mai spus specialistul.

Expertul a comentat dur cazul accidentului de pe Șoseaua Berceni, afirmând că vina aparține sistemului, de la președinte și premier, până la ministere și funcționari, pentru lipsa educației rutiere adecvate. Șoferul care a provocat accidentul nu a beneficiat de cursuri de conducere defensivă, ci doar de instruirea minimă oferită de școala de șoferi, care nu pregătește pentru situații reale de trafic și siguranță.

„Este clar vina sistemului, începând de la președinte, premier, și miniștri, precum și funcționarii din ministere, care nu se ocupă de educație rutieră în general. Acest tânăr care a produs accidentul nu a beneficiat deloc de un curs de educație rutieră. A făcut o școală de șoferi, doar că acolo te învață să pui frână și să oprești roata la semafor, și ești bun de șofer, dar nu te învață nimic de conducerea în siguranță”, a completat Titi Aur.

Titi Aur a comparat cazul cu unul similar din Danemarca, unde un tânăr a fost sancționat drastic pentru același comportament, în timp ce în România autoritățile nu au luat măsuri preventive.