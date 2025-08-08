România este una dintre țările cu cele mai multe accidente grave din Europa, iar Titi Aur spune că nu doar viteza și alcoolul sunt cauze. El atrage atenția asupra unui cumul de factori care transformă drumurile în zone cu risc constant.

Expertul în conducere defensivă a declarat că în trafic trebuie respectate trei tipuri de reguli: cele de circulație, cele de conducere defensivă și cele de bun-simț. Acestea sunt esențiale pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

Potrivit lui, într-un sistem rutier civilizat, comportamentul șoferilor este dominat de calm și respect. În România, însă, lipsa educației rutiere duce la un trafic haotic, comparabil cu o „junglă urbană” în care fiecare circulă după propriile reguli.

„În trafic, este esențială respectarea a trei tipuri de reguli: cele de circulație, obligatorii prin lege; cele de conducere defensivă, care, deși nu sunt impuse legal, contribuie semnificativ la siguranța rutieră; și regulile de bun-simț, indispensabile pentru o conviețuire civilizată în trafic. Spre deosebire de alte țări europene, unde comportamentul rutier este marcat de calm și respect, în România, lipsa educației rutiere generează un trafic haotic, comparabil cu o „junglă”, în care mulți participanți nu cunosc sau nu aplică norme elementare de conduită civilizată și sigură” a declarat Titi Aur pentru Digi24.

Titi Aur atrage atenția că mulți șoferi nu păstrează distanța corectă față de mașina din față, un gest care poate duce la accidente în lanț. Deși legislația rutieră nu impune o distanță minimă clară, conducerea defensivă recomandă un calcul simplu: distanța de siguranță în metri ar trebui să fie cel puțin jumătate din viteza exprimată în km/h.

Așadar, la 100 km/h, șoferul trebuie să păstreze cel puțin 50 de metri până la vehiculul din față.

O metodă ușor de aplicat este „regula celor două secunde”. Atunci când mașina din față trece pe lângă un obiect fix, șoferul din spate trebuie să poată număra „1001, 1002” înainte să ajungă în același punct.

Această regulă simplă poate reduce considerabil riscul de coliziuni și este una dintre cele mai eficiente măsuri de prevenție în trafic.

„Mulți șoferi sunt tentați să meargă atât cu viteză mai mare, cât și mai aproape decât ar trebui de mașina din față. Respectarea distanței față de vehiculul din față este esențială pentru siguranța în trafic. Deși legislația rutieră nu stabilește o distanță minimă obligatorie, regulile de conducere defensivă recomandă păstrarea unei distanțe de cel puțin jumătate, în metri, din valoarea vitezei de deplasare. Astfel, la o viteză de 100 km/h, distanța de siguranță trebuie să fie de cel puțin 50 de metri. Aceasta se traduce prin aplicarea așa-numitei „regulă a celor două secunde”: atunci când vehiculul din față trece pe lângă un reper fix, conducătorul auto din spate ar trebui să poată număra cel puțin „1001, 1002”, aproximativ două secunde, înainte de a ajunge în același punct. Respectarea acestei reguli reduce considerabil riscul de coliziune și contribuie la un trafic mai sigur.”, a mai explicat Titi Aur.

Utilizarea telefonului mobil în timpul condusului este, conform lui Titi Aur, una dintre cele mai frecvente și periculoase greșeli comise de șoferi în România. Deși nu este mereu evidențiat în statisticile oficiale, telefonul reprezintă o cauză „neoficială” majoră a accidentelor rutiere.

Șoferii care scriu mesaje, răspund la apeluri sau navighează pe rețele sociale în timp ce conduc își reduc dramatic capacitatea de reacție și concentrarea. Chiar și o clipă de neatenție poate avea consecințe fatale, mai ales în condiții de trafic intens sau la viteze mari.

Expertul subliniază că, pe lângă legislație, este absolut necesară o educație rutieră temeinică încă de la școală. Conducerea defensivă, în opinia sa, ar trebui să devină o practică obișnuită.