Piața serviciilor poștale din România a continuat să crească semnificativ în 2024, impulsionată de dezvoltarea comerțului online și de investițiile masive în infrastructura de livrare rapidă.

Potrivit celui mai recent raport publicat de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), veniturile totale ale operatorilor poștali au urcat cu 15%, ajungând la aproape 6,5 miliarde de lei, în timp ce traficul de colete a depășit, pentru prima dată, volumul trimiterilor de corespondență.

Aproximativ 80% din veniturile totale ale pieței provin din traficul de colete, segment care a înregistrat o creștere spectaculoasă de 27%, până la 335 de milioane de unități. În premieră, coletele au depășit trimiterile de scrisori și imprimate, devenind principalul motor al industriei.

Valoarea totală generată de livrările de colete s-a ridicat la aproximativ 5 miliarde de lei, cu 15% mai mult decât în 2023, iar venitul mediu per colet a fost de circa 15 lei – respectiv 12,5 lei pentru livrările interne.

Punctualitatea a rămas un punct forte al pieței: nouă din zece colete interne au fost livrate în prima zi de la intrarea în rețea, iar timpul mediu de livrare a fost de 1,2 zile. Totodată, un colet din cinci a fost procesat prin sisteme automate de sortare și livrare, semn al digitalizării rapide din sector.

Raportul ANCOM evidențiază și o creștere a livrărilor internaționale, în special a celor provenite din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European. Aproximativ 20% dintre coletele internaționale au venit din afara UE/SEE, această categorie generând venituri de peste un miliard de lei, susținută de comerțul electronic transfrontalier.

Clasamentul furnizorilor de servicii poștale pe segmentul de colete este dominat de Delivery Solutions – Sameday, cu o cotă de piață de 32%, urmat de Fan Courier (26%) și Cargus (11%). Cei trei operatori dețin împreună aproape 70% din piață, consolidându-și pozițiile prin extinderea rețelelor logistice și a infrastructurii automate.

Segmentul corespondenței clasice și al imprimatelor continuă să se contracte, deși generează încă venituri importante. În 2024, acestea au totalizat aproximativ 1 miliard de lei, în scădere ușoară, ca urmare a reducerii traficului cu 5%, până la 267 de milioane de trimiteri.

Valoarea medie per trimitere a crescut la 3,6 lei, iar pentru corespondența internă s-a situat la 3,1 lei. Livrările interne au fost efectuate, în medie, în 2,6 zile, iar principalii furnizori rămân Compania Națională Poșta Română, cu 68% din piață, și Pink Post, cu 25%.

Investițiile în serviciile poștale au depășit 500 de milioane de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 23% față de anul anterior. Cea mai mare parte a acestor fonduri a fost direcționată către dezvoltarea infrastructurii automate, numărul sistemelor de livrare self-service depășind 8.200 de unități, în creștere cu 42%.

Aceste investiții reflectă tranziția accelerată a pieței spre automatizare, eficiență și integrare digitală, tendințe stimulate de cererea ridicată din sectorul comerțului electronic.

Numărul total al reclamațiilor formulate de clienți a crescut cu 41%, ajungând la 203.000 în 2024. Aproximativ două treimi dintre acestea au fost soluționate prin acordarea de despăgubiri, iar valoarea medie a compensațiilor a urcat cu 26%, până la 227 de lei.

Mai puțini angajați, dar productivitate mai mare

Deși numărul total de angajați din sectorul poștal a scăzut cu 3%, în special în cadrul Companiei Naționale Poșta Română, productivitatea a crescut vizibil. Venitul mediu pe angajat s-a majorat cu 18%, atingând 188.000 de lei anual, semn al modernizării proceselor și al eficientizării activității operaționale.