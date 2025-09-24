Eltra Logis, o companie importantă în logistică, transport și depozitare, a observat o veste bună pe piața muncii. Datele interne arată că, deși economia e instabilă și bugetele s-au redus, angajații au început să stea mai mult la locul de muncă, preferând stabilitatea.

Rata de plecări din companie a scăzut cu 20% în prima jumătate a anului 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut. Schimbarea e mai vizibilă la șoferii de cursă lungă, unde înainte era greu să păstrezi personalul. De asemenea, durata medie a angajării a crescut cu 48 de luni. În perioade de incertitudine, angajații aleg să rămână în companii care le oferă un mediu de lucru sigur și previzibil.

„Incertitudinea economică din România a avut un efect neașteptat, dar benefic, pe piața muncii din industria de transport și logistică. Am observat că angajații noștri sunt mai stabili și mai loiali. Dacă în general în industria noastră ne loveam constant de o fluctuație mare de personal, vedem acum că angajații acordă o importanță mai mare stabilității locului de muncă în detrimentul unor posibile câștiguri mai mari, dar nesigure. Această evoluție ne permite să punem mai mult accent pe dezvoltarea internă și pe strategii de retenție pe termen lung, în loc să ne concentrăm constant pe recrutare. Este o șansă importantă de a investi și mai mult în echipa pe care o avem și a consolida o echipă solidă, capabilă să răspundă eficient provocărilor pieței și să ofere servicii de înaltă calitate clienților noștri”, a declarat Mihai Teodoresc, Managing Director al Eltra Logis.

În următoarele 12–18 luni, compania nu se așteaptă la schimbări mari, dar vrea să lucreze mai eficient. Planul este să îmbunătățească modul de lucru, să folosească mai mult tehnologia și să ofere angajaților cursuri și programe care să îi ajute să fie mai productivi.

„În 2006, povestea Eltra Logis a prins viață. Am început cu un depozit în România, Albota – o locație excelentă din punct de vedere logistic pentru o zonă geografică precum România – și am crescut până la a avea mai multe depozite atât în ​​România, cât și în Spania. Cu o rețea incredibilă de parteneri în întreaga Europă, ne-am extins și perfecționat serviciile la standarde de ultimă generație: Cross Dock, Logistică, Depozitare și Manipulare, Modă, Produse Farmaceutice și Bunuri de Mare Valoare. Nu am fi putut ajunge aici fără partenerii noștri și fără ambiția noastră de progres, care se poate observa din numeroasele noastre certificări de calitate și standardele extrem de înalte. La Eltra Logis, pentru că „detaliile fac diferența”, a trebuit să ne asigurăm că detaliile serviciilor noastre sunt respectate până la cel mai mic detaliu. Misiunea noastră este să oferim servicii unice pe piață, în grupuri de calitate, cu atenție la detalii, pentru o relație reciproc avantajoasă, care generează prosperitate. Pentru a satisface nevoile clienților noștri, le oferim o flotă foarte modernă și o rețea extinsă de subcontractanți și corespondenți, care lucrează sub responsabilitatea și controlul companiei noastre. Avem peste 2.000 m2. Suntem capabili să depozităm/strângem toate bunurile dumneavoastră, luând în considerare și alte activități conexe pe care ați putea avea nevoie să le dezvoltați între timp. Eltra Logis are un depozit cu o capacitate de aproximativ 140.000 de produse pe rafturi. Prețurile sunt stabilite punctual cu departamentul nostru de logistică”, spune Elena Jianu, Director General al Eltra Logis Cluster.

Valorile Eltra Logis:

Excelență: „Depășirea limitelor” – Ei ridică performanța asumându-și responsabilitate totală pentru rezultate excepționale, acceptând provocările cu determinare și căutând mereu să se îmbunătățească.

Agilitate: „Schimbarea cu precizie” – Ei acceptă schimbarea cu o mentalitate flexibilă, iau decizii rapide și acționează prompt, rămânând adaptabili chiar și sub presiune.

Creștere: „Dezvoltare împreună” – Ei promovează creșterea prin dezvoltarea continuă a echipei, afacerii, clienților, furnizorilor și comunității. Ei cultivă o cultură bazată pe feedback și investesc energie pasionată în toate relațiile.

Integritate: „Bazată pe adevăr” – Ei construiesc încredere prin integritate constantă, potrivind faptele cu vorbele și vorbind întotdeauna sincer. Ei devin un punct de sprijin de încredere pentru ceilalți.