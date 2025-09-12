Charlie Kirk a fost împușcat miercuri, în timp ce susținea un discurs în fața a mii de persoane la o universitate din Utah. Potrivit martorilor, atacatorul a tras un singur foc de pe acoperișul unei clădiri din campus, iar glonțul l-a lovit în zona gâtului. Înregistrări distribuite online arată o siluetă care se retrage imediat după ce a tras.

Autoritățile federale au anunțat că arma crimei – o pușcă de vânătoare cu lunetă Mauser – a fost descoperită într-o zonă împădurită din apropiere. Pe armă au fost identificate amprente, însă suspectul nu a fost încă identificat. FBI a publicat o serie de fotografii în care apare o persoană tânără, estimată la cel mult 25 de ani.

„Avem videoclipuri foarte bune cu suspectul. Nu o să le facem publice, momentan. Lucrăm prin intermediul unor tehnologii și încercăm să-l găsim pe suspect”, a declarat Beau Mason, comisar de poliție.

Agentul FBI Robert Bohls a confirmat că este vorba despre un bărbat, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Căutările sunt coordonate de FBI împreună cu autoritățile locale. Directorul agenției, Kash Patel, guvernatorul statului Utah și mai mulți oficiali au cerut sprijinul publicului.

„Avem nevoie de cât mai mult ajutor posibil. Nu putem face treaba noastră fără ajutorul populaţiei”, a declarat guvernatorul Spencer Cox, precizând că au fost deja transmise peste 7.000 de indicii.

Oficialii americani au subliniat că orice informație poate fi crucială pentru identificarea autorului atacului. FBI a stabilit o recompensă de până la 100.000 de dolari pentru date care duc la capturarea suspectului.

În declarațiile sale, guvernatorul Utah a condamnat atacul:

„Vreau să fiu foarte clar: acesta este un asasinat politic. Și vreau să reamintesc oamenilor că în statul Utah încă există pedeapsa cu moartea”.

FBI a prezentat un videoclip în care apare un bărbat purtând pălărie, ochelari de soare și o cămașă neagră cu mâneci lungi. În imagini se observă cum acesta se deplasează rapid pe acoperiș, coboară pe marginea clădirii și fuge în cartierul din apropiere. Se crede că după focul tras de la circa 200 de metri, individul a părăsit zona în grabă.

Anchetatorii au menționat că au obținut mai multe indicii, printre care o amprentă de palmă și urme de încălțăminte. Suspectul purta o bluză pe care era imprimat un vultur pleșuv deasupra unui steag american, cu mesajul „Țara celor liberi… Casa celor curajoși”. Potrivit presei americane, articolul vestimentar se vinde pe internet la un preț redus.

Biroul FBI din Salt Lake City a transmis: „Solicităm ajutorul publicului pentru identificarea acestei persoane de interes în legătură cu împușcarea fatală a lui Charlie Kirk în Utah Valley”.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Charlie Kirk a fost transportat în statul natal, Arizona, la bordul avionului vicepreședintelui JD Vance, Air Force Two. Acesta a fost însoțit de soția sa, Usha Vance, și de văduva lui Kirk, Erika. Vicepreședintele a ajutat personal la transportul sicriului, alături de un detașament militar.

„O mare parte din succesul pe care l-am avut în această administraţie se datorează în mod direct abilităţii lui Charlie de a organiza şi reuni. El nu ne-a ajutat doar să câştigăm în 2024, ci ne-a ajutat să completăm personalul întregului guvern”, a scris JD Vance pe rețelele sociale, amintind rolul activistului în campania din 2024.

Kirk, cunoscut ca figură influentă în mișcarea conservatoare și fondator al organizației Turning Point USA, a fost creditat cu atragerea tinerilor în rândurile mișcării Make America Great Again.

Casa Albă a reacționat imediat după atac. Președintele Donald Trump a decretat doliu național până duminică și a transmis un mesaj video.

„Este un moment întunecat pentru America. Un asasin a încercat să-l reducă la tăcere cu un glonț, dar a eșuat, pentru că împreună ne vom asigura că vocea, mesajul și moștenirea lui vor dăinui pentru nenumărate generații viitoare”, a afirmat liderul american.

Trump a mai anunțat că îi va acorda postum lui Kirk Medalia Libertății și a promis că autoritățile vor continua ancheta până la prinderea celor responsabili.

„Administraţia mea îi va găsi pe toţi cei care au contribuit la această atrocitate şi la alte acte de violenţă politică, inclusiv organizaţiile care finanţează şi susţin”, a spus președintele SUA.

Ancheta se desfășoară în condiții de maximă atenție, în contextul îngrijorărilor legate de violența politică în Statele Unite. Lideri din ambele partide au condamnat atacul. Totodată, guvernatorul Spencer Cox a atras atenția asupra dezinformării online:

„Avem boţi din Rusia, China şi din întreaga lume care încearcă să instaureze dezinformarea şi să încurajeze violenţa. Vă încurajez să îi ignoraţi, să opriţi aceste fluxuri.”

FBI a pus la dispoziție linia telefonică 1-800-CALL-FBI și un formular online pentru încărcarea de imagini sau filmări. Autoritățile au amânat o conferință de presă programată în Salt Lake City, invocând „evoluțiile rapide” din anchetă.