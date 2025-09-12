Potrivit HORA, majorarea TVA la 21% pentru serviciile HoReCa, de la 1 ianuarie 2026, ar declanșa „falimentul în lanţ” pentru sute de firme și ar duce la pierderea a zeci de mii de locuri de muncă.

„Este cod roşu pentru economia românească: creşterea TVA-ului va distruge mii de afaceri şi locuri de muncă. Efectul va fi invers decât cel dorit – mai puţini bani la buget, nu mai mulţi”, a declarat Radu Savopol, preşedintele HORA.

HORA a estimat că majorarea TVA la 21% ar duce la o creștere a prețurilor de peste 10%, scăderea cifrelor de afaceri cu cel puțin 15% și concedierea a aproximativ 15% din forța de muncă actuală.

„Industria ospitalităţii include peste 35.000 de firme şi aproape 400.000 de locuri de muncă. TVA-ul majorat nu face decât să destabilizeze un sector vital pentru economie”, a afirmat Călin Ionescu, vicepreședintele HORA.

Astfel, reprezentanții HoReCa cer guvernanților să renunțe la măsură, alinierea cotei TVA pentru alimente între restaurante și alte canale de comercializare, precum și măsuri de sprijin pentru investiții și combaterea evaziunii.

„Avem nevoie de stabilitate, tratament egal şi o viziune pe termen lung”, a spus Daniel Mischie, membru în board-ul HORA.

Adrian Voican, vicepreședinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) și proprietarul Bibi-Touring Tour, a tras, de asemenea, un semnal de alarmă privind majorarea TVA în HoReCa de la 11% la 21% începând de anul viitor, în contextul în care măsura deja aplicată în agențiile de turism.

Potrivit lui, dacă se va lua o astfel de decizie, turismul va fi sacrificat și ne vom întoarce cu mulți ani înapoi, deoarece multe afaceri s-ar închide.

„Dacă se va lua o astfel de decizie, sectorul turism va fi sacrificat și va fi profund afectat. Ne vom întoarce cu mulți ani înainte. Multe businessuri se vor închide”, a declarat el.

Voican a mai afirmat că ar trebui privit cazul Germaniei, care, în 2024, a majorat TVA de la 7% la 19%, însă consecințele au fost atât de nefavorabile încât, începând cu 1 ianuarie 2026, cota va reveni la 7%, nivelul aplicat în perioada pandemiei.

Totodată, reprezentantul ANAT a afirmat că autoritățile nu fac nimic din ceea ce promit.

„O oarecare consultare are loc sporadic în întâlniri la minister, în cadrul consiliului consultativ al turismului de exemplu, dar nu vedem nimic pus în aplicare, la modul concret. Nimic din ce am vorbit în ultimul an nu s-a concretizat. Nici prima de incoming, nici fonduri de garantare, nici OMD (Organizație de Management al Destinației) național. Doar tăiere de vouchere de vacanță și creștere de TVA”, a spus acesta.

Mai mult, Adrian Voican a afirmat că nu există secretari de stat specializați în domeniul turismului în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, chiar și pentru atribuții clar definite în acest sector.