Coaliția de guvernare PSD–PNL–USR–UDMR ia în calcul o nouă majorare a TVA, de la 21% la 23%, începând cu 2026, dacă veniturile la buget nu vor crește suficient, au declarat pentru Libertatea surse politice. În paralel, Guvernul discută și despre egalizarea cotei TVA pentru HoReCa, care ar urma să ajungă la nivelul standard.

Potrivit acelorași surse, planul guvernamental pleacă de la ipoteza că pensiile și salariile bugetarilor vor rămâne înghețate și în 2026, în timp ce presiunea cheltuielilor militare și a reducerii deficitului bugetar agreat cu Bruxelles-ul va continua să apese asupra finanțelor publice.

„Cu toată creșterea de taxe de la 1 august, Guvernul încă are nevoie de câteva miliarde de lei pentru rectificarea bugetară. Iar de la anul trebuie redus în continuare deficitul bugetar conform planului agreat cu Comisia Europeană”, au declarat sursele citate.

O altă temă fierbinte în discuțiile din Coaliție este sectorul HoReCa.

„Egalizarea cotei de TVA pentru sectorul HoReCa” a fost amânată, dar rămâne pe masă. În prezent, cota a urcat de la 9% la 11% în august, iar autoritățile vor să o aducă la 21% din 2026. Hotelierii avertizează însă că acest an a fost cel mai slab din ultimii trei.

Pachetul fiscal 2, prin care Guvernul condus de Ilie Bolojan își asumă răspunderea, a fost vizibil subțiat. Din el au dispărut măsuri importante precum limitarea cumulului pensie–salariu la stat sau eliminarea investițiilor inutile din programul Anghel Saligny. Reforma companiilor de stat a fost restrânsă la numirile viitoare, menținând politrucii deja instalați, iar alocările pentru primari se fac după statistici discutabile, care includ și cei 5 milioane de români plecați în străinătate.

Neînțelegerile din Coaliție persistă și pe tema taxării multinaționalelor. Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, propune înlocuirea taxei de 1% pe cifra de afaceri cu un sistem de taxare special pentru corporațiile cu vânzări de peste 50 de milioane de euro. PSD respinge însă ideea și vrea să mențină actuala taxă, dar cu reguli mai stricte pentru deducerile către nerezidenți.

Reforma pensiilor speciale rămâne incompletă. În prezent, modificările vizează doar magistrații, deși militarii, polițiștii, jandarmii, angajații serviciilor secrete, parlamentarii, diplomații sau sportivii continuă să beneficieze de aceste venituri privilegiate.

„Dacă reforma pensiilor magistraților va cădea la Curtea Constituțională, Guvernul o să zică «noi am încercat, dar CCR nu ne-a lăsat, așa că să majorăm taxele»”, avertizează sursele.

Deși evaziunea la TVA atinge 30%, Guvernul nu a inclus taxarea inversă generalizată nici în primul, nici în al doilea pachet fiscal. Singura mișcare: o solicitare de derogare către Comisia Europeană pentru introducerea taxării inverse la legume și fructe din 2026.

În paralel, de la 1 august Guvernul a majorat TVA-ul general de la 19% la 21%, a ridicat TVA la alimente la 11% și a uniformizat TVA pentru locuințe la 21%. Accizele la carburanți, alcool și tutun au crescut cu 10%, iar băncile plătesc un impozit suplimentar de 4%. În iulie a intrat în vigoare contribuția la sănătate pentru pensiile peste 3.000 de lei, iar în 2026 urmează ca impozitul pe dividende să crească de la 10% la 16%.

Deși oficial „nu s-a luat încă nicio decizie”, discuțiile privind o nouă majorare a TVA și a taxelor pentru HoReCa indică faptul că Executivul pregătește terenul pentru 2026. Totul depinde de performanța economiei din lunile următoare și de cum va reuși Guvernul să închidă deficitul bugetar în limitele impuse de Bruxelles.