Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR) trage un semnal de alarmă în legătură cu planurile Guvernului de a majora TVA în sectorul HoReCa, de la 1 ianuarie 2026, susţinând că această măsură ar putea afecta profund competitivitatea industriei şi ar lovi direct în buzunarul populaţiei.

„Nu e om în România care să nu ajungă, la un moment dat, într-o unitate de alimentaţie publică. Asta înseamnă că fiecare cetăţean va plăti mai mult. Statul nu ia de la HoReCa, ia din buzunarul populaţiei”, spune Valentin Şoneriu, preşedintele FPIOR.

Potrivit federaţiei, majorarea TVA ar putea face ca preţurile serviciilor de ospitalitate să devină mai ridicate decât vacanţele sau city break-urile în străinătate, ceea ce ar determina turiştii români să aleagă destinaţii externe în locul celor interne.

”Deja este mai ieftin pentru români să plece în city break-uri externe, decât să lase banii în ţară, pentru turism intern. Ne batem pe o piaţă globală. Cu acces tot mai facil la transport şi platforme ca Airbnb, turiştii aleg, oricum, destinaţii externe. Dacă preţurile noastre cresc prin TVA, România va rămâne fără clienţi. Doar cei ‘captivi’ în ţară vor mai apela la servicii locale. Restul vor pleca, adaugă preşedintele FPIOR.

Corina Macri, vicepreşedinte FPIOR, subliniază că respectarea regulilor fiscale este obligatorie, însă aceasta trebuie să vină alături de educaţie şi sprijin, nu prin măsuri populiste care să erodeze încrederea între clienţi şi antreprenori. Ruxandra Stoica, vicepreşedinte FPIOR, avertizează că românii cheltuiesc anual peste 10 miliarde de euro pe turism extern, iar orice majorare de TVA va reduce şi mai mult consumul în ţară, riscând să devină „ultimul cui în coşciugul industriei”.

„Dacă nu putem dezvolta turismul intern, iar TVA-ul va fi majorat, consumul va scădea şi mai tare. Este ultimul cui în coşciugul industriei”, afirmă Ruxandra Stoica, vicepreşedinte FPIOR.

FPIOR atrage atenţia că sectorul HoReCa se confruntă deja cu presiuni financiare majore, de la costurile fixe ridicate (energie, salarii, chirii) până la competiţia cu producătorii locali de alimente.

Reprezentanţii industriei cer Guvernului să renunţe la scenariul majorării TVA şi să iniţieze un dialog real cu sectorul, pentru a identifica soluţii care să sprijine dezvoltarea turismului intern şi supravieţuirea unui domeniu vital pentru economia naţională. Corina Martin, secretar general FPIOR, precizează că reducerea la jumătate a valorii tichetelor de vacanţă a afectat deja mii de familii care nu mai pot călători în România.

„Industria turismului din România este puternic afectată în aceste luni, în primul rând de reducerea la jumătate a valorii tichetelor pe vacanţă, ceea ce, din păcate, a determinat ca sute de mii de români şi de familii ale acestora să nu mai poată pleca în vacanţă în România”, declară Corina Martin, secretar general al Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România.

Răzvan Baltă, preşedintele HoReCa Botoşani, subliniază că antreprenorii au nevoie de predictibilitate, nu de amânări sau declaraţii neclare:

„Nicuşor Dan a scris pe un bileţel, în direct, că nu va majora TVA. Cuvântul lui este zero. Oamenii de afaceri au nevoie de predictibilitate, nu de amânări copilăreşti”, declară Răzvan Baltă, preşedintele HoReCa Botoşani.

FPIOR, cea mai mare organizaţie naţională a industriei ospitalităţii, reuneşte peste 1.000 de companii din 24 de judeţe plus Bucureşti, cu 29 de patronate şi peste 26.000 de angajaţi, având ca misiune protejarea şi promovarea intereselor membrilor la nivel naţional şi internaţional.