În timpul dialogului, Robert Turcescu a făcut o dezvăluire inedită despre întâlnirile sale private cu scriitorul și filosoful Gabriel Liiceanu, petrecute în perioada în care realiza emisiuni la Realitatea TV.

Turcescu a rememorat întâlnirile discrete cu Liiceanu, întâmplate între 2007 și 2009: „Îți dezvălui niște întâlniri pe care le-am avut cu domnul Gabriel Liiceanu, în vremea în care făceam emisiunile de la Realitatea TV. S-a întâmplat 2007, 2008, 2009, perioada aia. Biroul meu era două etaje mai sus de Editura Humanitas, în același corp de clădire cu Editura Humanitas, la Casa Presei, unde e Editura Humanitas de altă dată, și din când în când mă trezeam cu un telefon de la domnul Liiceanu, care mă invita la biroul domniei sale să bem o cafea, să povestim despre politică, să bârfim, să vorbim despre una-alta.”

Jurnalistul a povestit că aceste discuții aveau o notă constantă de îngrijorare din partea scriitorului: „Domnul Liiceanu era îngrijorat de câte ceva, deci de fiecare dată, pentru mine erau niște momente în care aproape că simțeam nevoia să-l pansez. Era îngrijorat că, de exemplu, pentru început, nu știu, Traian Băsescu e mâncat de cei din jurul lui, după aceea de cei din cercul extins, dușmanii Antena 3. Tot timpul era o chestiune de genul ăsta: ‘Ce ne facem, domnule Turcescu, uite ce pot să-i facă’. Și după aia era îngrijorat că domnul Boc este într-o situație foarte complicată. Era foarte preocupat mai ales de Antena 3, da, un război vechi cu Ion Cristoiu, pe care cred că, mă rog, el are de multă vreme.”

Turcescu a descris și felul în care Liiceanu se raporta la scena publică: „În rest, să spun, căzut de fiecare dată în fund de admirație în fața unor oameni politici. Îngrijorările astea ale domnului Liiceanu, care se manifestă acum și în scris, văd. Dar e adevărat că după aceea aflăm tot soiul de chestii, ideea că Editura Humanitas, nu știu, a primit ceva, o înlesnire, una-alta… dar la vremea aia nu prea le băgai în seamă, că eram pe aceeași parte a baricadei, îl apăram pe Traian Băsescu de Antena 3, asta era marea misiune a acelui moment.”

Turcescu a completat: „Am făcut emisiuni cu domnul Liiceanu, nu au făcut mare audiență. El nu este un personaj tragic din punctul meu de vedere și iubește să fie în spațiul public de fiecare dată în această notă, nota tragismului. Cred că asta este, cum să spun, compoziția personajului în spațiul public. Așa vrea el să se prezinte. Sincer, nu cred că poate să iasă din rol. Eu cred că domnul Liiceanu și în baie, când e singur, e foarte serios. Când se uită în oglindă, dacă zâmbește, își șterge oglinda.”