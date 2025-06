Într-o perioadă în care România se confruntă cu o presiune fiscală în creștere și măsuri economice controversate, voci importante din mediul de afaceri atrag atenția asupra modului în care sunt luate deciziile la nivel guvernamental. Președintele Camerei de Comerț, Mihai Daraban, a discutat cu jurnaliștii Robert Turcescu, Mirel Curea și Dan Andronic despre excluderea organizației din dialogul instituțional și despre lipsa de transparență în alegerea reprezentanților mediului economic în discuțiile cu autoritățile.

Robert Turcescu a deschis discuția întrebându-l pe Mihai Daraban de ce Camera de Comerț nu este prezentă la mesele unde se decid măsurile economice. Acesta a răspuns că nu înțelege de ce instituția pe care o conduce este considerată „nefrecventabilă”, în timp ce alți așa-ziși reprezentanți ai mediului de afaceri, inclusiv persoane cu trecut la stat, sunt acceptați.

Daraban a subliniat că unii dintre cei invitați să participe la consultări nu au o contribuție reală la bugetul de stat, în timp ce Camera de Comerț a plătit taxe semnificative și nu a primit niciodată fonduri publice. El a menționat și faptul că instituția a construit Registrul Comerțului, care ulterior a fost naționalizat.

Dar faptul că am plătit atâtea taxe și impozite, probabil, nu știu, ori ridică semne de întrebare, ori suntem suspecți că nu luăm niciun ban de la bugetul de stat, că și ăsta e un adevăr care probabil îl știe foarte puțină lume. Camera de Comerț de la înființare n-a luat absolut nimic de la bugetul de stat”, a mai spus președinele CCIR.

Din câte știu eu, un organism 100% de stat, cu salariu la stat, dar făcea parte din cei de pe partea ailaltă a mesei. Dar probabil astea sunt acestea sunt evaluările. Eu ce am văzut la masă ca organizații nu iau individual ca oameni de afaceri, că probabil domnul Șucu îi controlează pe toți, cam toți de acolo n-au cifra de afaceri cât am plătit noi taxe și impozite anul trecut.

„Păi, nu știu cine este, că am văzut așa ziși reprezentanți ai oamenilor de afaceri. Am văzut chiar și un senator reprezentându i pe dânșii, un senator care înainte să ajungă senator a fost președintele Consiliului de Administrație la Fondul de Garantare pentru IMM-uri.

Întrebat despre posibile tensiuni cu primarul Nicușor Dan, Mihai Daraban a relatat o experiență din campania electorală. În turul al doilea, Camera de Comerț a organizat o dezbatere la care i-a invitat pe ambii candidați în mod egal.

Cu o seară înainte, Nicușor Dan a anunțat că nu mai poate participa, iar organizatorii au fost puși într-o situație delicată, având deja confirmări de la oameni de afaceri din toată țara.

Robert Turcescu a concluzionat că situația pare a fi una personală, acuzând o atitudine ranchiunoasă din partea primarului general al Capitalei. Daraban nu a negat această interpretare, sugerând că excluderea Camerei din dialogul instituțional ar putea avea legătură cu acel episod.

„Am avut o dezbatere. Am avut o dezbatere la sediul Camerei în turul doi, o dezbatere la care am trimis invitațiile cu același text și la aceeași oră la amândoi candidații. Cu o seară înainte dezbatere am primit un mesaj că agenda nu-i mai permite să vină.

Probabil așteptarea era ca eu să anulez dezbaterea, dar gândiți-vă că aveam oameni de afaceri care luaseră bilet de la Satul Mare, de la Baia Mare, de la Iași și nu puteam să le zic stânga împrejur cu o seară înainte”, a spus Daraban.