Mare parte din această creștere a avut loc în sfera întreprinderilor și investițiilor sale imobiliare.

De aceea, un investitor obișnuit s-ar putea întreba unde ar fi astăzi dacă ar fi investit în imperiul imobiliar al lui Trump cu 10 ani în urmă, înainte ca acesta să devină prima dată președintele Statelor Unite. în 2016.

Deoarece organizația lui Trump este privată, cel mai bun mod de a-și evalua performanța este averea netă personală, care reflectă o mare parte din averea sa. Iată cum a evoluat averea netă estimată a lui Trump din 2015, potrivit Gobankingrates.

2015 ~4,1 miliarde USD

2017 ~ 3,5 miliarde USD

2019 ~ 3,1 miliarde USD

2020 ~ 2,4 miliarde USD

2022 ~ 2,5 miliarde USD

2024 ~ 5,1 miliarde de dolari (conform Forbes)

Analizând averea lui Trump, o investiție ipotetică de 10.000 de dolari în 2015 ar putea valora azi în jur de 12.500 de dolari, în funcție de evaluarea pe care o folosiți. În schimb, un fond index S&P 500 v-ar fi triplat banii în aceeași perioadă.

Acest lucru este foarte nuanțat, deoarece portofoliul imobiliar al lui Trump nu a crescut în ultimii 10 ani. Averea sa actuală provine în principal din investițiile sale în aplicația sa de social media, Truth Social și din portofoliul său cripto.

În februarie 2021, Trump a fondat Trump Media & Technology Group, iar un an mai târziu, a lansat Truth Social.

Potrivit Yahoo Finance, Trump Media valorează în prezent aproximativ 18 USD pe acțiune și, deși a atins la un moment dat 57 USD pe acțiune, este puțin probabil să atingă aceste cote din nou.

Același lucru este valabil și pentru moneda meme a lui Trump și investițiile sale cripto. Trump nu a promis că portofoliul tău va crește dacă investești în moneda lui, $ Trump. Este un alt pariu pe care fanii săi și fanii cripto, în general, ar putea fi dispuși să îl facă.

Trump lucrează în domeniul imobiliar de zeci de ani. A fost un investitor încă din tinerețe, spunând constant povestea „împrumutului mic de un milion de dolari” pe care l-a primit de la tatăl său.

Realitatea este că Trump a început în compania imobiliară a tatălui său și apoi a preluat controlul deplin.

Primele sale investiții au fost în imobiliare, tatăl său și Hotelul Grand Hyatt asigurându-i un împrumut bancar pentru construcție de 70 de milioane de dolari. Evidențele bancare și situațiile financiare arată că Trump a împrumutat 60 de milioane de dolari de la tatăl său și alte 413 de milioane de dolari de la compania tatălui său.

A împrumutat și echivalentul a 4 miliarde de dolari de la bănci, dintre care 3 miliarde de dolari, se zvonește, nu le-ar mai fi dat înapoi. Afacerile sale au intrat în faliment de șase ori pentru a-și reduce datoriile.

Deși a fost implicat în multe alte proiecte, cum ar fi concursul Miss Univers, Universitatea Trump și emisiunea „The Apprentice”, averea sa netă a fost de 4,5 miliarde de dolari în 2015 și provenea în mare parte din proprietăți imobiliare.

Este compania-umbrelă sub care au fost cumpărate și vândute majoritatea proprietăților imobiliare ale lui Trump. Era compania tatălui său și a bunicii sale – ”Elizabeth Trump & Son”, în 1923.

Este compania care controlează Trump Tower, Trump World Tower, The Trump Building at 40 Wall Street, Trump International Hotel and Tower Chicago, Trump International Hotel și Tower New York, Mar-a-Lago, proprietatea sa din Palm Beach, Florida și terenuri de golf.

Compania-umbrelă și fiecare dintre participațiile sale sunt proprietate privată, ceea ce înseamnă că investitorii nu au nicio șansă să investească și să-și crească averea.

Una dintre singurele clădiri cu înregistrări publice este turnul 40 Wall Street. Potrivit procurorului general din New York, clădirea era cotată la 550 de milioane de dolari și de atunci a fost evaluată la 120 până la 180 de milioane de dolari.