Tokenurile digitale emise de World Liberty Financial, platforma cripto asociată familiei Trump, au devenit disponibile pentru tranzacționare începând de luni, 1 septembrie. Investitorii au acum posibilitatea de a cumpăra și vinde $WLFI pe burse majore, marcând un pas important pentru proiectul care combină finanțe descentralizate și brandingul Trump.

Lansarea tokenurilor $WLFI pe piețele de tranzacționare reprezintă un moment important pentru World Liberty Financial. Inițial, aceste tokenuri erau distribuite investitorilor doar cu drepturi de vot asupra deciziilor platformei, fără posibilitatea de tranzacționare.

În luna iulie, deținătorii au votat pentru ca tokenurile să poată fi tranzacționate liber, deschizând calea pentru vânzări și cumpărări regulate. Compania a stabilit că investitorii timpurii pot vinde până la 20% din deținerile lor, menținând un echilibru între lichiditate și stabilitate.

Mai multe burse importante, precum Binance, OKX și Bybit, au listat $WLFI pentru tranzacționare începând de luni. Potrivit datelor CoinGecko, tokenurile se tranzacționau la ultima verificare cu 0,3115 dolari, reflectând interesul pieței pentru această nouă ofertă.

World Liberty Financial descrie platforma ca un serviciu de „finanțe descentralizate” și a emis, pe lângă tokenurile proprii, și o monedă stabilă (stablecoin). Investitorii au fost atrași în principal de legătura directă cu familia Trump și de anticiparea unei creșteri a valorii pe termen lung.

Potrivit calculelor Reuters, familia Trump ar fi înregistrat câștiguri de aproximativ 500 de milioane de dolari de la lansarea World Liberty Financial. Estimările se bazează pe termeni și condiții publice, tranzacțiile analizate de firme specializate și acorduri deja făcute publice.

Această performanță financiară a fost determinată de interesul investitorilor pentru tokenurile $WLFI și de amploarea campaniilor de promovare ale platformei. Experții subliniază că asocierea directă cu un nume politic influent a avut un rol semnificativ în atragerea capitalului inițial.

Compania susține că listarea tokenurilor pe burse aduce avantaje suplimentare:

„Transformarea tokenurilor în instrumente tranzacționabile permite investitorilor să stabilească prețul, deschizând posibilități de speculație, generând comisioane pentru burse și atrăgând un interes mai larg din partea pieței”.

Investitorii care au achiziționat tokenuri timpurii pot acum să profite de aceste oportunități, ceea ce crește lichiditatea și dinamica tranzacțiilor pe piețele cripto.

Intrarea tokenurilor $WLFI pe piață a atras imediat critici din partea unor parlamentari democrați și experți în etică guvernamentală. Aceștia susțin că implicarea familiei Trump în afaceri cripto ridică întrebări privind separarea intereselor publice de cele private.

„Acest tip de implicare ridică semne de întrebare profunde privind etica și separarea intereselor publice de cele private”, au transmis oponenții.

Temerile sunt legate de potențiale conflicte de interese, mai ales având în vedere că fostul președinte a influențat în trecut reglementarea activelor digitale.

Casa Albă a răspuns că activele lui Donald Trump sunt gestionate într-un trust administrat de copiii săi și că „nu există conflicte de interese”. Această declarație încearcă să clarifice transparența tranzacțiilor și separarea responsabilităților familiale de funcțiile publice.

Evenimentul de lansare a fost marcat la Bursa Nasdaq din New York, unde Donald Trump Jr. și Eric Trump, împreună cu partenerii World Liberty Financial și ALT5 Sigma, au participat la ceremonia de închidere a ședinței bursiere, după o ofertă de 1,5 miliarde de dolari a ALT5.