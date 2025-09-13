Potrivit Bloomberg Billionaires Index, legendarul investitor Warren Buffett are o avere de aproximativ 151 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, într-un interviu din 2019 pentru Yahoo Finance, cel supranumit ”Oracolul din Omaha” a spus că ar putea trăi confortabil și cu mult mai puțin.

El consideră că ar putea trăi bine chiar dacă nu ar avea 99,99% din averea sa uriașă.

„Dacă aș fi la pensie și aș avea un portofoliu de acțiuni de 1.000.000 de dolari care îmi plătesc 30.000 de dolari pe an în dividende, copiii mei ar fi mari și casa ari fi plătită, nu mi-aș face prea multe griji că nu mulți bani”, declara el în urmă cu șase ani, conform moneywise.com.

Cu alte cuvinte, miliardarul susține că ar putea trăi ca un milionar cu condiția ca portofoliul său să genereze cel puțin 3% din venituri din dividende stabile și de încredere. Din păcate, un randament de 3% sau mai mare devine din ce în ce mai rar în 2025.

Dacă încercați să aplicați formula lui Buffett axată pe dividende , iată ce trebuie să știți.

Declarație lui Buffett vine cu o serie de ipoteze: lipsa unei ipoteci, copii mari și un portofoliu care produce dividende în mod fiabil. Este posibil ca acele condiții să nu reflecte realitatea financiară pentru mulți americani, făcând mai dificilă aplicarea scenariului său la o gospodărie medie.

Dar S&P 500 oferă în prezent un randament al dividendelor de aproximativ 1,2%, iar randamentul a fost sub 3% de la criza financiară din 2008.

Scăderea randamentelor medii este o tendință pe termen lung, potrivit strategului Jim Reid de la Deutsche Bank.

Analiza sa indică faptul că companiile au trecut la răscumpărări de dividende in ulrimii zeci de ani, în timp ce piața a devenit dominată de firmele de tehnologie cu o creștere mare, care preferă să reinvestească mare parte din numerar, în loc să ofere acționarilor dividende.

Mai simplu spus, dacă ești un investitor pasiv, nu poți atinge randamentul preferat de 3% al lui Buffett. Cu toate acestea, dacă sunteți dispus să vă diversificați în alte clase de active sau să alegeți anumite acțiuni, puteți depăși acest prag.

Chiar dacă obținerea unui dividend anual de 3% pentru o investiție de 1 milion USD ar fi dificilă, există câteva strategii care vă pot ajuta să atingeți sau să depășiți acest prag. Unele ETF-uri au fost construite pentru a se concentra pe cele mai bune randamente.

iShares Core High Dividend ETF (HDV), de exemplu, este un fond care analizează S&P 500 pentru primele 75 de companii care oferă cel mai bun randament al dividendelor și au finanțări relativ bune.

Începând cu luna septembrie, cele mai importante acțiuni ale fondului includ Exxon Mobil, Abbvie și Johnson & Johnson.

Fondul oferă un randament de 3,4%, care este puțin mai mare decât benchmark-ul lui Buffett. Dacă ați investi 1 milion de dolari în acest fond, ați putea genera aproximativ 34.000 de dolari în venituri pasive anual.

Alternativ, puteți folosi aceste fonduri într-o obligațiune de trezorerie a SUA pe 30 de ani, care oferă în prezent un randament uimitor de peste 4,9%.

Dacă sunteți în căutarea unui randament mai mare, puteți viza și obligațiunile corporative. ETF-ul iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) oferă expunere la obligațiuni emise de corporații precum Transdigm și Iron Mountain.

Randamentul actual al dividendelor fondului este de peste 6,5% – aproape dublu față de valoarea de referință a lui Buffett.

Dacă ați plasat 1 milion de dolari în acest fond de obligațiuni corporative, ați putea genera aproximativ 63.000 de dolari pe an în venit pasiv. Pentru unii investitori, ar putea fi suficient pentru a lua în considerare ieșirea la pensie.

În timp ce randamentele de astăzi îngreunează teoria de 3% al lui Buffett, înțelegerea compromisurilor dintre dividende, obligațiuni și alte active generatoare de venituri îi poate ajuta pe pensionari și pe cei care ies la pensie să se gândească cu realism la stabilitatea financiară, subliniază publicația.