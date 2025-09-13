Deși anul 2024 a adus semne de redresare, începutul lui 2025 a fost marcat de o incertitudine accentuată pe piață, generată de introducerea unor tarife comerciale. În prima jumătate a anului, volumul tranzacțiilor a scăzut cu 11% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Totuși, valoarea totală a tranzacțiilor a crescut cu 3,6% față de anul precedent, reflectând interesul constant al investitorilor de a finanța active cu potențial.

Louise Wallace, Coordonator Global al Grupului CMS Corporate/M&A, a declarat: „Prima jumătate a anului 2025 a venit cu provocări noi și neașteptate, de la volatilitatea tarifelor comerciale la condiții de finanțare tot mai restrictive. Cu toate acestea, piața europeană de fuziuni și achiziții a continuat să demonstreze o reziliență remarcabilă în fața incertitudinii, menținând o fundație structurală puternică. Investitorii rămân concentrați pe oportunități transformaționale și pe direcții de creștere strategică, iar pe măsură ce piața se adaptează la o nouă normalitate, anticipăm o intensificare a activității de tranzacționare în sectoare-cheie precum cel industrial, chimic, tehnologie, media și telecomunicații (TMT) și energie.”

În primul semestru al anului 2025, valoarea tranzacțiilor de fuziuni și achiziții din Europa Centrală și de Est (ECE) a urcat cu 7%, atingând 19,1 miliarde EUR, deși numărul tranzacțiilor a scăzut cu 24% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Perspectivele pentru ECE sunt împărțite: 10% dintre specialiști se așteaptă ca regiunea să înregistreze cea mai puternică creștere a activității de fuziuni și achiziții din Europa, în timp ce 8% anticipează cea mai slabă creștere. În plus, 11% dintre respondenți consideră ECE drept principala destinație de investiții pentru anul următor.

Referitor la riscurile principale, cei intervievați au identificat cel mai frecvent intensificarea concurenței la licitații (23%), urmată de cerințele complexe de conformitate și povara administrativă ridicată (15% fiecare).

Horea Popescu, Managing Partner CMS România și Coordonator Corporate M&A în ECE, a comentat: “Europa Centrală și de Est se conturează ca o surpriză pozitivă pe harta investițiilor. Cu o creștere a PIB-ului peste media zonei euro și cu sectoare strategice care atrag capital – de la tehnologie și energie, la infrastructură și apărare – regiunea oferă investitorilor un mix convingător de reziliență și potențial. Dacă tendințele actuale se mențin, ECE ar putea depăși așteptările în următoarele 12 luni, consolidându-și poziția în peisajul fuziunilor și achizițiilor.”

Rodica Manea, Corporate Partner CMS Romania, adaugă: „România continuă să atragă interesul investitorilor, chiar și într-un context economic și geopolitic volatil, datorită potențialului său de creștere în sectoare precum tehnologia, energia și infrastructura. Vedem o activitate susținută pe piața locală, iar companiile românești continuă să se adapteze rapid și să valorifice oportunitățile emergente.”

În ceea ce privește vânzările, respondenții se așteaptă ca în următoarele 12 luni principalele motoare ale activității de fuziuni și achiziții din Europa șă fie vânzările de active non-strategice realizate de companiile mari (42% dintre voturi le-au plasat în primele două opțiuni) și, corelat, tranzacțiile generate de dificultăți financiare (38%). În plus, în contextul presiunii de a restitui capitalul către investitori, o pondere importantă o vor avea și vânzările realizate de fondurile de capital privat (36%, cu 25% ca primă opțiune).

În ceea ce privește achizițiile, investitorii prevăd ca principali factori de stimulare a activității de fuziuni și achiziții atât companiile subevaluate (31%) și oportunitățile de redresare (31%), cât și necesitatea de a asigura lanțul de aprovizionare (27%) și interesul crescut pentru digitalizare (30%). Pentru multe companii, creșterea strategică rămâne obiectivul principal, cel mai anticipat motor al achizițiilor fiind tranzacțiile ce implică transformări majore, 38% dintre respondenți indicând acest aspect printre primele două motive, urmate de extinderea pe noi piețe geografice și către noi segmente de clienți.

Majoritatea respondenților (78%) anticipează înăsprirea condițiilor de finanțare în Europa în următoarele 12 luni, inclusiv 29% care consideră că va fi mult mai dificil să obțină capital. În mod previzibil, o parte semnificativă dintre investitori identifică dificultățile de finanțare drept un obstacol major în planurile lor de fuziuni și achiziții (34% dintre voturi le-au plasat în primele două opțiuni).

Rezervele de numerar sunt considerate cea mai accesibilă sursă de finanțare (51%), urmate de împrumuturile de pe piața de capital (38%). Mai mult, două treimi dintre respondenți (67%) iau în considerare structuri alternative de tranzacționare, precum instrumentele convertibile și mecanismele de tip earn-out, ca parte a strategiei lor de finanțare pentru fuziuni și achiziții în următoarele 12 luni.

Benelux se distinge ca fiind regiunea cu cele mai mari perspective de creștere a activității de fuziuni și achiziții în următoarele 12 luni, conform grupului nostru de respondenți (38% dintre voturile pentru top două opțiuni). Pe următoarele poziții se situează UK & Irlanda (29%) și Austria împreună cu Elveția (27%). Această preferință este explicată prin mediul investițional stabil și infrastructura logistică avansată din Benelux. În general, investitorii manifestă o preferință pentru regiunile cu un nivel mai ridicat de stabilitate politică și economică.

Tranzacțiile locale vor domina piața M&A în următoarele 12 luni, 51% dintre respondenți declarând că nu intenționează să realizeze fuziuni sau achiziții transfrontaliere. Volatilitatea geopolitică și comercială este percepută ca un obstacol important, 26% dintre participanți menționând conflictele comerciale ca fiind ca o piedică în calea tranzacțiilor M&A, față de doar 10% în sondajul precedent.

În ciuda volatilității accentuate a pieței, în special în ceea ce privește politica comercială UE-SUA, investitorii rămân optimiști cu privire la potențialul din Europa. Pe termen scurt și mediu, se anticipează că investițiile sporite în infrastructură și apărare, alături de inițiativele autorităților de reglementare pentru creșterea competitivității și atractivității pentru investitori internaționali, vor impulsiona activitatea de fuziuni și achiziții.

Citiți aici întreaga ediție a CMS European M&A Outlook 2026: https://cms.law/en/int/publication/cms-european-m-a-outlook-2026