Compania Titluri Quality, proprietara platformei Mediafax.ro și a agenției Mediafax, a finalizat achiziția completă a grupului G4Media. Această tranzacție aduce laolaltă două forțe remarcabile în jurnalismul digital, conturând astfel cel mai extins conglomerat media online din România.

Cu un total combinat de aproape două milioane de utilizatori unici zilnic, noul grup promite să rescrie regulile peisajului digital autohton, reunind sub aceeași umbrelă publicații cu profiluri editoriale variate și comunități puternice. Grupul G4Media, format din titluri precum G4Media, Economedia, G4Food, Techrider și Pets&Cats, aduce un portofoliu divers și bine ancorat în preferințele publicului.

Titlurile Mediafax, printre care ProSport, CanCan, Gândul, ProMotor sau CSID, completează ecosistemul editorial, oferind conținut de calitate, de la sport și divertisment până la investigații și analize economice.

Noua entitate va funcționa ca un sistem integrat, cu o audiență segmentată și un mix editorial menit să îmbine jurnalismul de investigație și analize profunde cu știri rapide, conținut viral și infotainment atent calibrat. Reprezentanții G4Media, Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi, au subliniat că fuziunea este un pas esențial în maturizarea pieței media digitale, cu accent pe calitate, profesionalism și adaptare la nevoile publicului contemporan.

Radu Budeanu, CEO-ul Titluri Quality, a caracterizat această achiziție drept o declarație clară de angajament față de excelență și pluralism editorial, precizând că succesul va fi măsurat nu doar prin cifre, ci și prin impactul calitativ asupra dezbaterii publice. El a punctat că noul grup acoperă toate zonele de interes, oferind un orizont editorial complet, cu audiența cea mai mare din publishingul românesc.

„Această fuziune reflectă o maturizare a pieței media digitale din România. Obiectivul este clar: să oferim conținut relevant, profesionist și adaptat nevoilor unui public care caută atât profunzime, cât și accesibilitate. Consolidarea resurselor ne permite să investim în inovație editorială, dezvoltare tehnologică și extinderea pe noi verticale de conținut”, au transmis reprezentanții G4Media, Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi.

”Suntem onorați să anunțăm achiziția G4Media, un reper al jurnalismului românesc și un model de integritate, rigoare și impact public. Această etapă marchează pentru grupul nostru nu doar o extindere strategică, ci o angajare fermă față de un ideal: performanta ca valoare centrala. Prin această achiziție, reafirmăm credința noastră în pluralism, responsabilitate și excelență editorială. Următorii ani vor fi ghidați de principiile unei performanțe măsurate nu doar în cifre, ci și în calitatea dezbaterii publice pe care o susținem. Nu in ultimul rand audienta actuala a acestui conglomerat este cea mai mare din publishingul romanesc, avand practic un orizont de 360 de grade.” transmite Radu Budeanu, CEO Titluri Quality.

Un element esențial al tranzacției este menținerea independenței editoriale. Toate publicațiile G4Media își vor păstra echipele editoriale și conducerea, iar fondatorii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi vor continua să joace un rol activ în procesul editorial. Pentru a asigura această autonomie, s-a semnat un acord formal care interzice orice ingerință directă sau indirectă a proprietarului în conținutul jurnalistic.

Principiile fundamentale ale acestui acord includ autonomia deplină a redacțiilor, interdicția presiunii din partea proprietarului sau a terților, precum și garantarea faptului că deciziile editoriale rămân exclusive ale redactorilor-șefi. Orice încălcare a acestor norme va fi sancționată conform contractului.

În plus, o Cartă Editorială publică va fi afișată pe site-urile grupului G4Media, servind drept document de referință pentru cititori și colaboratori. Detaliile finale privind structura de ownership vor fi comunicate odată cu încheierea procedurilor juridice.