Hidroelectrica trage un semnal de alarmă privind apariția pe internet a unor materiale video și imagini contrafăcute, realizate cu tehnologia „deepfake”, în care apare CEO-ul companiei promovând în mod fals tranzacționarea acțiunilor societății.

Reprezentanții companiei subliniază că aceste materiale sunt frauduloase și urmăresc să inducă în eroare publicul, promițând câștiguri rapide și nereale.

„Recomandăm insistent să nu încărcați date personale sau informații bancare pe platforme online care promit profituri spectaculoase. De asemenea, încurajăm raportarea imediată a conținuturilor false și atragem atenția să nu vă lăsați păcăliți de așa-zise citate atribuite unor personalități – acestea nu sunt autentice”, se arată în comunicatul Hidroelectrica.

Compania precizează că toate informațiile legate de oportunități financiare sunt comunicate exclusiv prin canalele oficiale, în mod public, prin intermediul Bursei de Valori București și al platformelor reglementate.

Clienții Hidroelectrica sunt din nou vizați de o campanie de fraudă financiară de amploare, confirmată de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Specialiștii avertizează că aceeași schemă a fost activă și în aprilie 2025, când mai mulți români au reclamat că li s-au golit conturile bancare.

La mijloc este un videoclip deepfake în care imaginea și vocea jurnalistului Dragoș Pătraru sunt falsificate pentru a crea impresia că acesta promovează o investiție rapidă în acțiuni Hidroelectrica. Clipul este distribuit pe o pagină „fantomă” de Facebook, numită Piețe și Profit, și promite câștiguri lunare de până la 10.500 lei, prezentate drept „garantate” și „fără risc”. Mai multe aici.

Frauda folosește tehnologie de suprapunere audio-video pentru a păcăli publicul, însă în realitate urmărește colectarea datelor personale și accesul ilegal la conturile bancare. Victimele sunt atrase printr-un link din comentarii, completează un formular cu date sensibile, apoi sunt contactate de un fals „consultant financiar” care, sub pretextul unei investiții profitabile, obține acces direct la bani — care dispar complet.

DNSC reamintește că Hidroelectrica nu are nicio legătură cu aceste mesaje și că orice ofertă de câștig rapid trebuie privită cu suspiciune maximă. Autoritățile recomandă verificarea sursei, evitarea accesării linkurilor necunoscute și raportarea imediată a oricărei tentative suspecte.